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Манастир Милошевац обиљежава крсну славу, присуствује Додик

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14.10.2026 10:53

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Манастир Милошевац код Приједора обиљежава данас крсну славу - Покров Пресвете Богородице.
Фото: РТРС

Манастир Милошевац код Приједора обиљежава данас крсну славу - Покров Пресвете Богородице.

Обиљежавању присуствује предсједник Милорад Додик.

Обнову манастира, која је почела 2018. године, финансијски су помогли Влада Српске и Град Приједор.

Прву литургију у манастиру Милошевац служио је Његова светост патријарх Порфирије 2021. године. 2003. освештан је зимски храм посвећен Вазнесењу Господњем и обновљен је монашки живот.

(РТРС)

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Тагови :

Милорад Додик

манастир

Приједор

Крсна слава

Покров Пресвете Богородице

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