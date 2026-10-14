Манастир Милошевац обиљежава крсну славу, присуствује Додик

Аутор:АТВ редакција
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Манастир Милошевац код Приједора обиљежава данас крсну славу - Покров Пресвете Богородице.
Обиљежавању присуствује предсједник Милорад Додик.
Обнову манастира, која је почела 2018. године, финансијски су помогли Влада Српске и Град Приједор.
Прву литургију у манастиру Милошевац служио је Његова светост патријарх Порфирије 2021. године. 2003. освештан је зимски храм посвећен Вазнесењу Господњем и обновљен је монашки живот.
(РТРС)
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