Ћосић: Оспособљен простор за царинску испоставу, чека се одговор УИО

Аутор:АТВ редакција
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Градоначелник Источног Сарајева Љубиша Ћосић изјавио је да је у потпуности оспособљен простор за пословну зону у којој би била царинска испостава и да о избору локације очекују коначан одговор од Управе за индиректно опорезивање БиХ.
Ћосић је навео да је компанија, која је уређивала простор бившег РАОП-а са намјером да буде пословна зона у којој ће се налазити царинска испостава УИО, завршила посао.
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Изразио је наду да ће се компаније пријавити за локацију која ће одредити царински терминал ако УИО распише јавни позив, уз оцјену да је садашња једна од најбољих јер ту већ послује неколико привредних субјеката, а један од њих је "Милшпед", као највећа регионална дистрибутерска компанија.
Према информацијама које посједује, тренутна локација на Сокоцу ни на који начин не задовољава постављене критеријуме, а Ћосић је навео и да је издвојена те да вјероватно одговара једном броју привредних субјеката са подручја те општине, али не и већем броју са подручја града.
"Били смо за то да покушамо да задржимо двије локације и постојећу на Сокоцу и овдје у Источном Новом Сарајеву. Према томе, и то је једна од опција", додао је Ћосић.
Ћосић је нагласио да он не одлучује која ће бити локација, већ УИО, али сматра да Источно Сарајево заслужује барем једну гдје ће се квалитетно обављати царински послови који спадају у надлежност царинског терминала, односно царинске испоставе.
"Ми смо град који има потребу за царинским терминалом и царинском испоставом. Сви даљи административни послови су у надлежности УИО, међутим, нећемо престати да тражимо да се овај посао код нас заврши". указао је Ћосић за Срну.
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Подсјетио је да је послије Бањалуке и Бијељине, у Источном Сарајеву концентрисан највећи број привредних субјеката, односно да је према званичним статистичким подацима регистровано око 2.500 компанија.
Он је указао да се убрзавају привредни токови, да расте обим пословања компанија као и профит, те увозне и извозне активности.
Апеловао је да руководство УИО што прије распише јавни позив и да тиме омогући лакше и убрзаније пословање привредним субјектима са подручја града и шире.
"Источно Сарајево граничи са Сарајевом, као највећим административним потрошачким центром. Сигуран сам да би дио послова које наше компаније извозног и увозног царињења тренутно обављају у ФБиХ обављале комплетно у Републици Српској", каже Ћосић.
Он сматра и да би одређен број компанија из ФБиХ дошао да те послове обавља у Источном Новом Сарајеву, те истакао да би лоцирање царинског терминала и царинске испоставе у Источном Новом Сарајеву довело знатан број компанија у ову пословну зону и отворило радна мјеста.
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Ћосић је навео да очекује да УИО у што скоријем року распише јавни позив, изабере локацију за царинску испоставу, потом организује њено пословање и стави је у функцију.
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