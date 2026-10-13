Трамп: Можда смо отишли предалеко

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Сједињених Америчких Држава Доналд Трамп изјавио је данас да су САД "можда отишле предалеко" у циљању иранског руководства, наводећи да Вашингтон сада има потешкоћа да утврди са ким може да преговара.
"Можда смо отишли предалеко са лидерима јер више не знамо са ким, дођавола, имамо посла", рекао је Трамп на предизборном скупу у Јангстауну, у Охају, пренио је Фајненшел експрес.
"Нико не жели да буде предсједник Ирана", рекао је Трамп, тврдећи да потенцијални кандидати нису спремни да преузму ту функцију.
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Масуд Пезешкијан је предсједник Ирана од јула 2024. године.
Трамп је поновио и тврдњу да је Иран изгубио своје ратно ваздухопловство и свих 159 бродова, за које је рекао да сада "прелијепо почивају на дну мора".
Његове изјаве услиједиле су у тренутку наставка напада на комерцијалне бродове у региону Залива. Агенција Уједињеног Краљевства за поморске трговинске операције забиљежила је најмање 19 напада на бродове од 1. октобра.
(Танјуг)
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