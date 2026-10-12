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Новак: Ситуација у Ормуском мореузу блокира до седам милиона тона нафте дневно

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12.10.2026 22:45

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Nafta postrojenje
Фото: Loïc Manegarium/Pexels

Ситуација у Ормуском мореузу блокира испоруку шест до седам милиона тона барела нафте на свјетско тржиште на дневном нивоу, изјавио је руски вицепремијер Александар Новак.

Он је рекао да је то констатовано на министарском састанку на маргинама Свјетског нафтног конгреса у Ријаду.

"То ствара неравнотежу између понуде и потражње, а постоји и значајна нестабилност на тржишту", рекао је Новак.

Он је додао да су детаљно разговарали о ситуацији у вези са растућим глобалним цијенама превоза, превоза робе и осигурања, које су на одређеним рутама порасле пет до десет пута, преноси Интерфакс.

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Тагови :

Ормуски мореуз

Нафта

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