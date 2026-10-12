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Јокић бирао најбоље икада – Леброн "ни у причи"

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12.10.2026 22:41

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Капитен кошаркашке репрезентације Србије Никола Јокић рекао је да зна шта "орлове" чека у мечу против Босне и Херцеговине и истиче да ће "орлови" покушати да наметну агресивну игру и енергетски буду бољи од ривала. Србија у мечу последњег, 6. кола прве рунде квалификација, дочекује Босну и Херцеговину у понедељак у 20 часова у београдској дворани "Александар Николић".
Фото: Tanjug/Miloš Milivojević/bs

Никола Јокић открио је која четири играча сматра највећима у историји НБА лиге, а међу легендама се нашао и један кошаркаш из његове генерације – Стеф Кари.

Троструки МВП НБА лиге и шампион са Денвером 2023. године добио је задатак да састави своју кошаркашку "Маунт Рашмор" четворку.

Избор српског центра пао је на Била Расела, Мајкла Џордана, Вилта Чемберлена и Стефа Карија.

"Вјероватно Бил Расел због свих титула. Мајкл Џордан зато што је промијенио игру. Вјероватно Вилт Чемберлен због свих бројки и невјероватних статистика", рекао је Јокић за "СПОРТбибле".

Четврто мјесто сачувао је за играча против ког је и сам годинама играо.

"И ставићу Стефа Карија јер је промијенио игру, а припада и мојој генерацији. Играо сам против њега и он је на неки начин промијенио кошарку. То су моја четворица."

Кари је тако једини активни играч ког је Јокић уврстио међу четворицу највећих свих времена.

Јокић је потом упитан и ко му је током НБА каријере задавао највише проблема, али није желио да издвоји само једног ривала.

"Мислим да је лига толико талентована и толико добра да има много таквих играча."

Ипак, навео је неколико имена.

"Ако причамо о мојој генерацији, ту су Ембид, Таунс, Ентони Дејвис, практично сва велика имена, а сада и Виктор. Лига је тренутно заиста невјероватно талентована."

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Тагови :

Никола Јокић

Леброн Џејмс

кошарка

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