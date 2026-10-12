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Јамал прокоментарисао слику своје дјевојке и збунио читав свијет

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12.10.2026 22:48

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Јамал прокоментарисао слику своје дјевојке и збунио читав свијет
Фото: Tanjug

Ламин Јамал и Инес Гарсија су поприлично мистериозни када су у питању њихови планови за будућност, а овим потезом су многе заинтригирали.

Млади, успешни фудбалер Барселоне, Ламин Јамал, неколико мјесеци је у вези са шпанском инфлуенсерком Инес Гарсијом, па осим што је у центру пажње због успјеха које ниже на терену, редовно је на мети коментара јавности и због љубавног живота.

Сада је коментар који је оставио дјевојци испод објаве привукао још већу пажњу, а порука је убрзо постала тема расправе међу његовим фановима.

"Моја жена, моја звијезда", написао је Јамал, а фанови су различито протумачили његове ријечи.

Међутим, одговора нема ни од фудбалера ни од инфлуенсерке, па је очигледно да је Јамал само желио да буде романтичан и покаже свијету колико му Инес значи.

Овај популарни пар је наводно у вези од прољећа ове године, када су привлачили пажњу комуникацијом на Инстаграму, а крајем маја су се заједно појавили на прослави завршетка сезоне Барселоне, када су и потврдили романсу преноси Супер жена

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Тагови :

Ламин Јамал

фудбалер

Инстаграм

објава

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