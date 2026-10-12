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Босанац у жирију зарађује право богатство: Ево колико му плаћају по емисији

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12.10.2026 19:46

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Драган Стојковић Босанац
Фото: Screenshot / YouTube

Хармоникаш Драган Стојковић Босанац, након одласка из жирија „Звезда Гранда“, прихватио је ангажман у музичком такмичењу „Пинкове звезде“, а према писању медија, нова телевизијска улога доноси му знатно већи хонорар.

Према наводима извора блиских продукцији, Босанац за сваку снимљену емисију добија 1.500 евра. Уколико сезона буде имала око 40 епизода, његов укупан хонорар могао би да достигне 60.000 евра, пише „Ало“.

Поређења ради, према истим наводима, током ангажмана у „Звездама Гранда“ зарађивао је око 800 евра по емисији, што би за сезону од 40 епизода износило приближно 32.000 евра.

Босанац је пажњу привукао и дешавањима током снимања новог такмичења. У једној од емисија, усред расправе са осталим члановима жирија, скинуо је сако и остао у поткошуљи. Тај потез изненадио је Вики Миљковић и изазвао реакције у студију, пише Аваз

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Тагови :

Драган Стојковић Босанац

Пинкове Звезде

Хармоника

музика

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