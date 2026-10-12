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Сидни Свини представила костим за Ноћ вјештица инспирисан провокативном сценом из „Еуфорије“

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12.10.2026 15:35

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Глумица Сидни Свини и њен бренд доњег рубља СИРН (SYRN) представили су необичан костим за Ноћ вјештица, инспирисан једном од упечатљивијих сцена из популарне серије „Еуфорија“.
Фото: Instagram/printscreen

Глумица Сидни Свини и њен бренд доњег рубља СИРН (SYRN) представили су необичан костим за Ноћ вјештица, инспирисан једном од упечатљивијих сцена из популарне серије „Еуфорија“.

На Инстаграм профилу бренда објављене су фотографије на којима глумица позира у издању које подсјећа на изглед њеног лика Кеси Хауард. Смеђи сатенски корсет, псеће уши, широка огрлица с повоцем и нацртани псећи нос чине основу овог костима.

Корсет кошта 269 долара

Главни дио издања је смеђи сатенски корсет под називом „Date Night Satin Corset“, у нијанси „Bitter Sweet“, чија је цијена 269 долара, односно око 232 евра.

Гаћице се продају засебно и коштају 19 долара, што је приближно 16 евра. На фотографијама су приказани и додатни детаљи којима се изглед може употпунити, укључујући смеђе чизме до кољена, кратке хлачице и огрлицу с привјеском у облику кости.

Инспирација из „Еуфорије“

Костим се ослања на препознатљив изглед Кеси Хауард из серије „Еуфорија“, која прати односе, одрастање и изазове с којима се суочавају млади.

Овим приједлогом глумица и њен бренд нуде обожаваоцима могућност да за Ноћ вјештица рекреирају изглед лика који је привукао велику пажњу гледалаца.

Објава је уједно спојила популарну телевизијску сцену, моду и промоцију бренда СИРН, који је основала Сидни Свини, преноси Аваз

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Сидни Свини

Сидни Свини провокативно

Еуфорија

серија

Ноћ вјештица

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