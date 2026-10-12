Сидни Свини представила костим за Ноћ вјештица инспирисан провокативном сценом из „Еуфорије“

Аутор:АТВ редакција
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Глумица Сидни Свини и њен бренд доњег рубља СИРН (SYRN) представили су необичан костим за Ноћ вјештица, инспирисан једном од упечатљивијих сцена из популарне серије „Еуфорија“.
На Инстаграм профилу бренда објављене су фотографије на којима глумица позира у издању које подсјећа на изглед њеног лика Кеси Хауард. Смеђи сатенски корсет, псеће уши, широка огрлица с повоцем и нацртани псећи нос чине основу овог костима.
Главни дио издања је смеђи сатенски корсет под називом „Date Night Satin Corset“, у нијанси „Bitter Sweet“, чија је цијена 269 долара, односно око 232 евра.
Гаћице се продају засебно и коштају 19 долара, што је приближно 16 евра. На фотографијама су приказани и додатни детаљи којима се изглед може употпунити, укључујући смеђе чизме до кољена, кратке хлачице и огрлицу с привјеском у облику кости.
Костим се ослања на препознатљив изглед Кеси Хауард из серије „Еуфорија“, која прати односе, одрастање и изазове с којима се суочавају млади.
Овим приједлогом глумица и њен бренд нуде обожаваоцима могућност да за Ноћ вјештица рекреирају изглед лика који је привукао велику пажњу гледалаца.
Објава је уједно спојила популарну телевизијску сцену, моду и промоцију бренда СИРН, који је основала Сидни Свини, преноси Аваз
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