Зорица Брунцлик открила ко јој је био највећа подршка током борбе са болешћу

Аутор:АТВ редакција
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Пјевачица Зорица Брунцлик открила је колико су јој колеге са естраде биле подршка током борбе са болешћу, а посебно ју је изненадио позив Неде Украден, са којом, како је признала, никада није попила ни кафу.
Зорица Брунцлик и њен супруг Мирољуб Аранђеловић Кемиш отворено су говорили о тешком животном периоду кроз који су прошли током пјевачицине борбе са болешћу.
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С обзиром на то да Зорица не користи мобилни телефон, Кемиш је све вријеме био њена веза са спољним свијетом и главни посредник у комуникацији са људима који су жељели да јој пруже подршку.
"Она нема телефон и сви су мене звали. Они који су близу нама, али и они који нису, као и колеге. Нисмо осјетили да постоји нека мржња када је тако нешто у питању", испричао је Мирољуб Аранђеловић Кемиш.
Пјевачица је признала да ју је изненадила велика подршка колега са естраде, посебно зато што су је звали и људи са којима се приватно не дружи.
"Чак су ме и изненадили, пола планете зна да сам била болесна. Много људи је звало и писало на друштвеним мрежама. Не само једном, звале су и колеге са којима кафу нисам попила. Са Недом Украден нисам попила кафу, а она се много интересовала за мене. Такође, Ана Бекута ме није испуштала, ту је била и Емина Грбић, моја кума Гоца Шаулић, што се подразумијева. Злата Петровић, ма сви су ме звали", открила је Зорица Брунцлик.
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Подршку су јој пружили и Халид Муслимовић, као и њена дугогодишња пријатељица Јасна Кочијашевић, са којом је пријатељство започела прије више од четири деценије.
"Ја имам пријатељицу са којом сам дуже пријатељ него што сам са Кемишем у браку. Јасна Кочијашевић је неко ко је из нашег свијета и са њом се дружим 45 година", објаснила је Зорица у емисији „Премијера – Викенд специјал“.
Након тешког периода, Зорица се вратила својим обавезама, а поново је заузела и водитељску столицу у емисији „Пинкове звезде“. Највећа подршка и даље јој је супруг Кемиш, који је уз њу и прати је на сваком кораку.
(Телеграф)
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