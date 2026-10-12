Logo

Зорица Брунцлик открила ко јој је био највећа подршка током борбе са болешћу

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
12.10.2026 13:06

Коментари:

0
Зорица Брунцлик
Фото: Youtube/ Zorica Brunclik

Пјевачица Зорица Брунцлик открила је колико су јој колеге са естраде биле подршка током борбе са болешћу, а посебно ју је изненадио позив Неде Украден, са којом, како је признала, никада није попила ни кафу.

Зорица Брунцлик и њен супруг Мирољуб Аранђеловић Кемиш отворено су говорили о тешком животном периоду кроз који су прошли током пјевачицине борбе са болешћу.

Хороскоп, паре

Занимљивости

Ко пуни џепове? Ова три знака ће до краја јесени да пливају у новцу

С обзиром на то да Зорица не користи мобилни телефон, Кемиш је све вријеме био њена веза са спољним свијетом и главни посредник у комуникацији са људима који су жељели да јој пруже подршку.

"Она нема телефон и сви су мене звали. Они који су близу нама, али и они који нису, као и колеге. Нисмо осјетили да постоји нека мржња када је тако нешто у питању", испричао је Мирољуб Аранђеловић Кемиш.

Пјевачица је признала да ју је изненадила велика подршка колега са естраде, посебно зато што су је звали и људи са којима се приватно не дружи.

"Чак су ме и изненадили, пола планете зна да сам била болесна. Много људи је звало и писало на друштвеним мрежама. Не само једном, звале су и колеге са којима кафу нисам попила. Са Недом Украден нисам попила кафу, а она се много интересовала за мене. Такође, Ана Бекута ме није испуштала, ту је била и Емина Грбић, моја кума Гоца Шаулић, што се подразумијева. Злата Петровић, ма сви су ме звали", открила је Зорица Брунцлик.

Јесен

Друштво

Хладна јутра су пред нама: Ево какве нас температуре очекују

Подршку су јој пружили и Халид Муслимовић, као и њена дугогодишња пријатељица Јасна Кочијашевић, са којом је пријатељство започела прије више од четири деценије.

"Ја имам пријатељицу са којом сам дуже пријатељ него што сам са Кемишем у браку. Јасна Кочијашевић је неко ко је из нашег свијета и са њом се дружим 45 година", објаснила је Зорица у емисији „Премијера – Викенд специјал“.

Након тешког периода, Зорица се вратила својим обавезама, а поново је заузела и водитељску столицу у емисији „Пинкове звезде“. Највећа подршка и даље јој је супруг Кемиш, који је уз њу и прати је на сваком кораку.

(Телеграф)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Зорица Брунцлик

Пјевачица

естрада

Коментари (0)

Више из рубрике

Јаков Јозиновић и Марко Перковић Томпсон

Сцена

Срби покренули петицију против Јакова Јозиновића: Траже само једно

8 ч

1
Јаков Јозиновић хрватски пјевач наступ концерт

Сцена

Јаков Јозиновић се коначно огласио о снимку који је запалио регион

17 ч

1
Јелена Костов

Сцена

Јелени Костов пукла дојка

18 ч

0
Лазар Стругар

Сцена

Био сам мртав: Српски глумац отворио душу о тешкој борби

18 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

15

35

Сидни Свини представила костим за Ноћ вјештица инспирисан провокативном сценом из „Еуфорије“

15

30

Због протеста средњошколаца приведено преко 270 особа

15

18

Како је изведен први љекарски преглед у свемиру?

15

13

Више бруцоша добило мјесто у дому, а оволико их је завршило испод црте

15

10

Пресељено Одјељење онкологије Клинике за плућне болести

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима