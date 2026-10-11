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Јелени Костов пукла дојка

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11.10.2026 21:22

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Јелена Костов
Фото: Youtube/Blic TV

Јелена Костов прошла је кроз праву агонију када јој је пукао естетски имплантат у грудима, а због компликација које су услиједиле данима је имала високу температуру и трпјела јаке болове.

Пјевачица и некадашња учесница музичког такмичења "Звезде Гранда", Јелена Костов, отворено је говорила о драматичном периоду кроз који је својевремено прошла када јој је пукао силиконски имплантат у грудима.

Иако је примијетила промјене на тијелу, одлагала је одлазак љекару, што је довело до озбиљних здравствених компликација и борбе са инфекцијом.

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Јелена Костов открила је како је примијетила да нешто није у реду и како је сазнала да јој је пукао имплантат.

"Примијетила сам промјене на грудима и отишла сам код доктора, који ми је након детаљног прегледа рекао да ми је пукао силикон. И раније сам примијетила да имам проблем, али нисам одмах реаговала, већ сам сачекала и тако направила грешку. По природи сам веома њежна и осјетљива, па је самим тим све то било још израженије. Услиједила је интервенција, а онда и проблеми јер се организам борио са новим силиконима. Груди су почеле да ми се пуне гнојем. Морали су да га извлаче и све је било веома драматично", испричала је.

Пјевачица је нагласила да љекари који су обавили интервенцију не сносе никакву кривицу, већ да је њен организам тада слабо реаговао на нове имплантате.

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Искористила је прилику и упутила важну поруку свим дјевојкама:

"Примијетила сам да ми груди нису онакве какве су иначе. Знала сам да нешто није у реду. Направила сам грешку јер нисам одмах отишла на операцију, већ сам чекала да прође вријеме. Зато апелујем на све дјевојке да одмах иду љекару. Није важно који дио тијела је у питању, проблем треба рјешавати како не би било прекасно. Интервенцију је обавио један од наших најбољих стручњака у земљи. У мом случају љекари нису ни за шта криви и нису направили никакву грешку. Мој организам је слабији, па сам се доста намучила након захвата јер никако није могао да се избори са новим силиконима. Имала сам температуру данима, а накупио се и гној".

Опоравак након захвата био је дуг и захтјеван, а пјевачица је морала да се придржава строгих савјета љекара и избјегава веће физичке напоре.

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"Борила сам се сама са собом да подигнем дијете. Колико год то изгледало безазлено, морам да се пазим јер опоравак није једноставан. Сада почињем боље да функционишем. Прихватила сам да пјевам и најгоре је прошло. Доктор ми је рекао да се понашам онако како ми бол дозвољава. Још увијек не возим аутомобил", испричала је она својевремено за „Курир“.

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Тагови :

Јелена Костов

Силиконске груди

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