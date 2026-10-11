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Милорад Додик прокоментарисао резултат Игора Додика на изборима

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11.10.2026 21:37

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Горица, Милорад и Игор Додик
Фото: Приватна архива

Предсједник СНСД-а Милорад Додик осврнуо се на резултат организационог секретара странке Игора Додика, и његовог сина, на протеклим изборима.

"Он је поносан на то што је мој син, а и ја сам поносан", истакао је Додик.

Подсјећамо, Игор Додик освојио је највише гласова од свих кандидата за Народну скупштину Републике Српске. Он је за сада, на основу 99,27% пребројаних гласова, добио повјерење 20.939 грађана.

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Тагови :

Милорад Додик

Игор Додик

Резултати избора 2026

Избори 2026

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