Милорад Додик прокоментарисао резултат Игора Додика на изборима

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Предсједник СНСД-а Милорад Додик осврнуо се на резултат организационог секретара странке Игора Додика, и његовог сина, на протеклим изборима.

"Он је поносан на то што је мој син, а и ја сам поносан", истакао је Додик. Подсјећамо, Игор Додик освојио је највише гласова од свих кандидата за Народну скупштину Републике Српске. Он је за сада, на основу 99,27% пребројаних гласова, добио повјерење 20.939 грађана.

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