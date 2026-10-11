Који Херцеговци ће у НСРС?

Аутор:Бојан Носовић
Коментари:1
Све је исто само њега нема, тако је најбоље описати нови састав Херцеговаца у Парламенту Српске. Боје југа браниће пет или шест директора, један докторант, једна професорица и апсолвент права. Умјесто Небојше Вукановића у посланичку клупу сједа будући доктор историје Лазар Радан. Спреман је.
"Апсолутно ћемо бити опозиција али можемо указивати па нека неко из наших неких указивања или програма узме неке ствари и ми ћемо бити задовољни. Ја као просвјетни радник ћу бити глас свих просвјетара. Човјек који ће се залагати за темељите реформе у систему образовања јер то треба. У том правцу видим своје дјеловање и надам се да ће те четири године бити успјешне", рекао је Лазар Радан, посланик Листе за правду и ред.
Енерго директори красиће и овај сазив. Илија Таминџија, Максим Скоко, Огњен Куљић можда и Недељко Перишић и наравно први енергетичар Српске Лука Петровић. Питање ИЛИ ИЛИ већини тешко пада.
"Бираћемо шта буде требало", каже Лука Петровић, генерални директор ЕРС-а.
Требало би се одлучити за једну функцију јасни су грађани.
"Скупљају функције као сличице. Мислим да би требало да се то одвоји да се раздвоји. Ко може данас радити два посла квалитетно, не може нико осим ако су чаробњаци".
"Да ли је добро да се обављају двије функције? Није боље је једна функција".
"Па не бих рекао да је добро, то је за мене већ сукоб интереса".
"Не треба спајати више функција уз једну особу него да то буде више особа", кажу грађани.
Изабрани трибуни са југа више него задовољни. Неки су имају пуне руке посла неке је кампања исцрпјела, али они који су стали пред камеру АТВ-а кажу настављају гдје су стали.
Република Српска
Студенти из Српске објавили видео: Разочарани смо
"Народни посланици много тога ураде кроз одборе који се не преносе медијски, ураде кроз одређена лобирања и одређене интересе за свој град и регију за цијелу Херцеговину. Ја не мислим мијењати своје дјеловање", рекао је Максим Скоко, народни посланик СПС-а.
"Под број један када говоримо о Херцеговини морамо поменути саобраћајну и путну инфраструктуру. Надам се да ће се тај проблем заиста у овоме мандату ријешити како би и Херцеговина добила адекватне добре путеве као што је то у другим регијама. Такође, Херцеговина има потенцијал за привредни и економски развој", рекао је Огњен Куљић, народни посланик СП-а у НСРС.
У посланичке клупе ће и два Фочака хирург, професор и директор фочанске Болнице Ненад Лаловић поново ће аргументе укрстити са СДС-овим Огњеном Бодирогом. Невесињска професорица Загорка Граховац и апсолвент права из Требиња Ђорђе Вучинић са компензације опет улазе у Парламент. Када се све сабере компензација би могла усрећити и Недељка Перишића из Вишеграда.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
4 ч6
Република Српска
6 ч5
Република Српска
6 ч4
Република Српска
7 ч2
Најновије
Најчитаније
22
05
22
02
21
37
21
22
20
57
Тренутно на програму