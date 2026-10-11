Супер танкер експлодирао у Ормуском мореузу: Иран објавио снимак

Аутор:АТВ редакција
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Ирански медиј Прес ТВ објавио је да је супертанкер са сировом нафтом експлодирао и запалио се након што је ударио у поморску мину приликом покушаја напуштања Ормуског мореуза "неовлаштеном и опасном рутом".
Иранска револуционарна гарда (ИРГЦ) навела је у саопштењу да је супертанкер искључио своје навигацијске и ГПС системе прије него што је ударио у мину током покушаја изласка из мореуза.
Пожар је био толико силовит да су га пријавили и становници дуж обале са знатне удаљености.
"Огроман пожар чека сваки танкер који крши правила и игнорише сигурност те прописе Ормуског мореуза", саопштила је ИРГЦ.
Хроника
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Додаје се и како дјеловање против пловила која користе неовлаштене руте више неће бити ограничено само на Ормуски мореуз, већ да ће бити праћена и "кажњена" широм регије.
Иран тврди да његове оружане снаге имају потпуну контролу над Ормуским мореузом од почетка "америчко-израелске агресије". Комерцијални саобраћај кроз овај стратешки пролаз драстично је опао, а кретање бродова смањено је на једноцифрене бројеве усљед текућег рата.
Техеран је поручио да неће поново отворити овај пловни пут све док Сједињене Америчке Државе не испуне његове захтјеве и не предузму кораке за обнову повјерења.
🚨 Iranian Armed Forces: A supertanker attempting to cross through an unauthorized route in the Strait of Hormuz struck a naval mine and is currently ablaze.
Reminder: The Strait of Hormuz was open before U.S. military aggression against Iran. https://t.co/ljjqVip5QV— IRIB (Islamic Republic of Iran Broadcasting) (@iribnews_irib) October 10, 2026
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