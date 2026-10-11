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Супер танкер експлодирао у Ормуском мореузу: Иран објавио снимак

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11.10.2026 20:07

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Танкер наишао на мину у Ормузу
Фото: Screenshot / X

Ирански медиј Прес ТВ објавио је да је супертанкер са сировом нафтом експлодирао и запалио се након што је ударио у поморску мину приликом покушаја напуштања Ормуског мореуза "неовлаштеном и опасном рутом".

Иранска револуционарна гарда (ИРГЦ) навела је у саопштењу да је супертанкер искључио своје навигацијске и ГПС системе прије него што је ударио у мину током покушаја изласка из мореуза.

Пожар је био толико силовит да су га пријавили и становници дуж обале са знатне удаљености.

"Огроман пожар чека сваки танкер који крши правила и игнорише сигурност те прописе Ормуског мореуза", саопштила је ИРГЦ.

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Додаје се и како дјеловање против пловила која користе неовлаштене руте више неће бити ограничено само на Ормуски мореуз, већ да ће бити праћена и "кажњена" широм регије.

Иран тврди да његове оружане снаге имају потпуну контролу над Ормуским мореузом од почетка "америчко-израелске агресије". Комерцијални саобраћај кроз овај стратешки пролаз драстично је опао, а кретање бродова смањено је на једноцифрене бројеве усљед текућег рата.

Техеран је поручио да неће поново отворити овај пловни пут све док Сједињене Америчке Државе не испуне његове захтјеве и не предузму кораке за обнову повјерења.

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