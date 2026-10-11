Принц Хари и Меган поново заједно у јавности у Британији

Аутор:АТВ редакција
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Принц Хари и његова супруга Меган Маркл посјетиће 15. октобра Нотингем, што ће бити њихов први заједнички званични ангажман у Великој Британији након повратка у земљу, преноси магазин "People".
Војвода и војвоткиња од Сасекса обићи ће банку хране, гдје ће се састати са женама којима је Меган раније пружала подршку, као и студио за снимање намијењен младима погођеним насиљем.
Током боравка у Нотингему посјетиће и организацију која младима пружа подршку кроз менторство и спортске активности.
Нотингем има посебно значење за Харија и Меган јер су управо тај град први пут заједно посјетили након што су у новембру 2017. године објавили вјеридбу.
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Пар је у августу најавио дужи боравак у Великој Британији, а у земљу су стигли крајем истог мјесеца, уочи почетка школске године њихове дјеце, принца Арчија и принцезе Лилибет.
Хари и Меган и даље посједују кућу у Монтециту, у Калифорнији, а очекује се да ће се тамо вратити током празника, које ће провести са дјецом и Меганином мајком Доријом Рагланд.
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