Огласио се Кремљ о преговорима са Украјином

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Русија остаје отворена за преговоре о мировном процесу у Украјини, рекао је портпарол Кремља Дмитриј Песков.
На питање да ли би избори у Украјини били предуслов за Москву да настави преговоре, Песков је одговорио да "предсједник Владимир Путин још није ништа рекао о томе".
Амерички предсједник Доналд Трамп рекао је јуче да је украјински предсједник Владимир Зеленски имао безброј прилика да оконча сукоб у Украјини, али да их није искористио, преноси Срна.
Свијет
Зеленски поставио један услов пред Путина
Сугерисао је да су Украјини потребни избори и нови лидер који би могао да постигне договор са Русијом.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму