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Огласио се Кремљ о преговорима са Украјином

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11.10.2026 16:29

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Огласио се Кремљ о преговорима са Украјином
Фото: Tanjug / AP / Alexander Zemlianichenko

Русија остаје отворена за преговоре о мировном процесу у Украјини, рекао је портпарол Кремља Дмитриј Песков.

На питање да ли би избори у Украјини били предуслов за Москву да настави преговоре, Песков је одговорио да "предсједник Владимир Путин још није ништа рекао о томе".

Амерички предсједник Доналд Трамп рекао је јуче да је украјински предсједник Владимир Зеленски имао безброј прилика да оконча сукоб у Украјини, али да их није искористио, преноси Срна.

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Сугерисао је да су Украјини потребни избори и нови лидер који би могао да постигне договор са Русијом.

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Тагови :

Кремљ

Русија

Украјина

преговори

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