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Пијани возач аутомобилом улетио у пуну башту

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11.10.2026 16:06

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Аутом улетио у башту кафића
Фото: Screenshot / X

Троје људи повређено је у саобраћајној несрећи која се догодила у ноћи између суботе и недјеље, 11. октобра, у Солуну, када је 45-годишњи возач под дејством алкохола изгубио контролу над аутомобилом и улетио у таверну у којој су се налазили гости.

Несрећа се догодила у раним јутарњим сатима у насељу Евосмос, у Улици Агамемнон, када је аутомобил излетио са коловоза, пробио стаклени излог угоститељског објекта и завршио у његовој унутрашњости.

Према саопштењу грчке полиције, у инциденту су повријеђена три госта, док је на објекту причињена материјална штета.

Возач био под дејством алкохола

Полицијски службеници саобраћајне полиције у Солуну убрзо су ухапсили 45-годишњег возача албанског поријекла, након што је алкотестирањем утврђено да је управљао возилом у алкохолисаном стању.

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Према информацијама грчких медија, приликом алкотестирања обављена су два мјерења, која су показала концентрацију алкохола од 0,77 и 0,74 милиграма по литру издахнутог ваздуха.

Ове вриједности готово су три пута веће од законски дозвољене границе од 0,25 милиграма по литру издахнутог ваздуха.

Против ухапшеног возача покренут је одговарајући поступак, а он ће бити изведен пред надлежне правосудне органе, преноси "Курир".

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Тагови :

инцидент

Грчка

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