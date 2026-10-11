Пијани возач аутомобилом улетио у пуну башту

Аутор:АТВ редакција
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Троје људи повређено је у саобраћајној несрећи која се догодила у ноћи између суботе и недјеље, 11. октобра, у Солуну, када је 45-годишњи возач под дејством алкохола изгубио контролу над аутомобилом и улетио у таверну у којој су се налазили гости.
Несрећа се догодила у раним јутарњим сатима у насељу Евосмос, у Улици Агамемнон, када је аутомобил излетио са коловоза, пробио стаклени излог угоститељског објекта и завршио у његовој унутрашњости.
Према саопштењу грчке полиције, у инциденту су повријеђена три госта, док је на објекту причињена материјална штета.
Возач био под дејством алкохола
Полицијски службеници саобраћајне полиције у Солуну убрзо су ухапсили 45-годишњег возача албанског поријекла, након што је алкотестирањем утврђено да је управљао возилом у алкохолисаном стању.
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Према информацијама грчких медија, приликом алкотестирања обављена су два мјерења, која су показала концентрацију алкохола од 0,77 и 0,74 милиграма по литру издахнутог ваздуха.
Ове вриједности готово су три пута веће од законски дозвољене границе од 0,25 милиграма по литру издахнутог ваздуха.
Против ухапшеног возача покренут је одговарајући поступак, а он ће бити изведен пред надлежне правосудне органе, преноси "Курир".
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