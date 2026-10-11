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Додик и Човић у понедјељак у Бањалуци

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11.10.2026 17:00

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Додик и Човић у понедјељак у Бањалуци

Предсједник СНСД-а Милорад Додик и предсједник ХДЗ-а БиХ Драган Човић састаће се сутра у Бањалуци.

Како сазнаје "Кликс", тема састанка биће формирање власти након општих избора одржаних 4. октобра.

Ово је трећи Човићев састанак с лидерима странака у посљедњих неколико дана.

У петак се у Мостару састао с предсједником СДП-а БиХ и премијером ФБиХ Нермином Никшићем. Како је тада објавио на мрежи Икс, разговарали су о резултатима избора и формирању нове власти.

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Дан касније Човић је био у Сарајеву, гдје се у централи СДА састао с предсједником те странке Бакиром Изетбеговићем. Према Човићевој објави на Иксу, разговарали су о успостави власти и заједничким приоритетима рада.

Човић је раније рекао да се након избора чуо с готово свим предсједницима странака. Најавио је и да директни разговори почињу од понедјељка, а након њих слиједе званични састанци ширих страначких делегација.

Лидер ХДЗ-а БиХ је као један од главних захтјева према будућим партнерима истакао измјене Изборног закона, за које, како тврди, нису потребне измјене Устава.

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Тагови :

Милорад Додик

Драган Човић

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