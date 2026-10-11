ЦИК наредио поновно бројање гласова

Аутор:АТВ редакција
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Централна изборна комисија БиХ наредила је ручно бројање гласачких листића на четири бирачка мјеста за поједине нивое власти, те отварање врећа са изборним материјалом на више бирачких мјеста ради провјере садржаја и проналаска СИТ образаца.
Ручно бројање наложено је за бирачко мјесто 025А001 за ниво Скупштине кантона у ФБиХ, док ће на бирачком мјесту 047А028 листићи бити бројани за Представнички дом Парламентарне скупштине БиХ, Представнички дом Парламента ФБиХ и скупштину кантона у ФБиХ.
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На бирачком мјесту 106А005 ручно бројање биће обављено за Представнички дом Парламентарне скупштине БиХ, а на бирачком мјесту 153А029 за исти ниво власти.
Наредбом је наложено отварање врећа са бирачким материјалом са више бирачких мјеста ради провјере њиховог садржаја, проналаска СИТ образаца и уноса резултата са тих образаца.
На бирачком мјесту 025А013 провјера ће бити обављена за Представнички дом Парламентарне скупштине БиХ, Представнички дом Парламента ФБиХ и скупштину кантона у ФБиХ, док ће на бирачком мјесту 025А034 бити провјерен материјал за Представнички дом Парламента ФБиХ.
Исти поступак наложен је за бирачко мјесто 025А045А за три наведена нивоа власти, као и за бирачка мјеста 034Б015 и 034Б091 за ниво предсједника и потпредсједника Републике Српске.
На бирачком мјесту 034Б034 провјера се односи на ниво Предсједништва БиХ, док ће на бирачком мјесту 047А004 бити провјерен материјал за скупштину кантона у ФБиХ.
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За бирачко мјесто 047А033 наложена је провјера за више нивоа власти, и то Предсједништво БиХ, Представнички дом Парламентарне скупштине БиХ, Представнички дом Парламента ФБиХ и скупштину кантона у ФБиХ.
Отварање врећа наложено је и за бирачко мјесто 135А001 за Представнички дом Парламента ФБиХ, те за бирачка мјеста 118А023 и 118А022 за нивое власти у ФБиХ.
На мјесту 118А023 провјера обухвата Представнички дом Парламентарне скупштине БиХ, Представнички дом Парламента ФБиХ и скупштину кантона, док се на мјесту 118А022 односи на скупштину кантона.
Провјера је наложена и за бирачко мјесто 156А006 за Представнички дом Парламентарне скупштине БиХ, Представнички дом Парламента ФБиХ и скупштину кантона, као и за бирачко мјесто 200Ц091 за Представнички дом Парламентарне скупштине БиХ.
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Уколико СИТ обрасци не буду пронађени и резултати са њих не буду могли бити унесени, Главни центар за бројање дужан је да ручно преброји гласачке листиће за наведена бирачка мјеста и нивое власти.
ЦИК БиХ наложио је и увид у цјелокупни изборни материјал са бирачког мјеста 200Ц019 ради утврђивања садржаја гласачких листића достављених са тог мјеста.
Поновно бројање биће обављено данас од 15.30 часова у објекту "Зетра" у Сарајеву.
Бројању могу присуствовати кандидати и политички субјекти који се налазе на гласачким листићима за које се врши бројање и утврђивање изборних резултата, као и акредитовани посматрачи за Главни центар за бројање.
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