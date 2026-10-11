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Специјалци са дугим цијевима на улицама Љубљане

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11.10.2026 15:37

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Полиција Словеније
Фото: Screenshot / YouTube

У Љубљани је рано јутрос почело премјештање затвореника и притвореника из затвора на Повшетовој у нови затвор у Добруњу.

У акцији учествују полицајци из суда, полицијске патроле и припадници посебних и специјалних полицијских јединица.

Нешто прије шест сати ујутру полицијске патроле кретале су се ка старом и новом затвору, као и дуж Пољанске и Литијске улице. Око 6:30 сати припадници посебних полицијских јединица затворили су неколико раскрсница између двије локације, а десетак минута касније први конвој са затвореницима кренуо је из Повшетове ка Добруњу.

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У првом конвоју наводно су се налазили најопаснији затвореници и притвореници, односно они који представљају највећи безбједносни ризик. Због тога су у приправности били и припадници специјалних полицијских јединица.

Сви затвореници напуштају стари затвор

На конференцији за медије, одржаној око девет сати, генерални директор Управе за извршење кривичних санкција Денис Перше и директор љубљанског затвора Горан Нарић потврдили су да ће током дана бити премјештени сви затвореници који се налазе у Повшетовој.

Нису жељели да открију тачан број особа које ће бити пребачене, али је према посљедњим доступним званичним подацима у затвору прошлог понедјељка било 171 затвореник и притвореник.

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Заједно са осуђеницима из отвореног одјељења, који су у Добруње премјештени раније, у новом затвору биће око 200 особа. То је нешто више од половине његовог укупног капацитета, који износи 388 мјеста.

Управа планира да у наредном периоду у Добруње пребаци и затворенике из других установа, чиме би се растеретили постојећи затвори.

Затвореници су се припремали за пресељење

Нови затвор у Добруњу свечано је отворен још у мају, али је до коначног пресељења затвореника прошло готово пола године.

Управа за извршење кривичних санкција раније је навела да је било потребно завршити организационе припреме, ускладити интерне акте и протоколе и провјерити функционисање објекта, укључујући могуће техничке недостатке.

Затвореници и притвореници на Повшетовој обавјештени су још прошле недјеље да се пресељење приближава и да морају да се припреме. Међутим, тачан датум акције држан је у тајности из безбједносних разлога.

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Премјештање се наставља током дана. Полицајци су распоређени на готово свим раскрсницама дуж Пољанске и Литијске улице, све до Добруња, а поједине саобраћајнице повремено се затварају док пролазе конвоји.

Припреме трајале од фебруара

Пресељење је првобитно било планирано за крај прошле или почетак ове године, али се испоставило да је ријеч о сложеном логистичком задатку који није могао брзо да буде спроведен.

Словеначки затворски систем већ дуже вријеме суочава се са недостатком запослених, што додатно компликује овако захтјевну безбједносну операцију. Припреме за пресељење почеле су још у фебруару, а осим правосудних полицајаца из Љубљане учествују и запослени из других словеначких затвора.

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Перше је оцијенио да нови објекат представља модеран, безбједан и функционалан затвор, који ће побољшати услове рада запослених и омогућити квалитетније програме за припрему затвореника за живот након одслужења казне. Према његовим ријечима, нови начин рада могао би да смањи и потребу за додатним запошљавањем правосудних полицајаца.

Шта ће бити са старим затвором?

Директор љубљанског затвора Горан Нарић оцијенио је да пресељење представља историјску прекретницу и захвалио локалној заједници на подршци. У Повшетовој више неће бити затвореника, али ће се у објекту још неко вријеме спроводити поједини затворски програми.

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Руководство затвора предложило је Министарству правде да се стари објекат прода или замијени. Новац добијен продајом могао би да буде искоришћен за обнову затвора у Игу.

Пресељење у Добруње тако означава завршетак једне етапе у раду љубљанског затворског система и почетак коришћења новог објекта, чији је капацитет 388 особа, преноси "Дневник.си".

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