Дивљао за воланом па направио глупост која је полицију довела до њега

Аутор:АТВ редакција
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Један возач јурио је ауто-путем у Хрватској брзином од чак 228 километара на сат, а онда се снимком одлучио похвалити на друштвеним мрежама.
Али, објава је привукла и пажњу полиције, па је 21-годишњак због опасне вожње коју је јавно промовисао завршио у прекршајном поступку.
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Пулска саобраћајна полиција утврдила је да је младић 3. октобра на јавно доступном профилу објавио снимак вожње. На снимку се види брзиномјер који показује брзину од око 228 километара на сат.
Полиција наводи да је младић објавом снимка, доступне неограниченом броју корисника друштвене мреже, на неуобичајен, наметљив и дрзак начин приказивао и промовисао изразито ризично и друштвено неприхватљиво понашање у саобраћају, преноси "Нет.хр".
Због почињења прекршаја из Закона о прекршајима против јавног реда и мира против 21-годишњака је покренут прекршајни поступак.
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Из полиције упозоравају да снимање и објављивање вожње при брзинама већим од 200 километара на сат представља крајње неодговорно понашање које се не смије приказивати као забава, храброст или постигнуће вриједно дивљења.
Наглашавају да такви возачи озбиљно угрожавају властиту сигурност, али и сигурност осталих учесника у саобраћају. При тако великим брзинама могућност правовремене реакције знатно је смањена, а посљедице и најмање грешке могу бити кобне.
Посебно их забрињава што се такви поступци снимају и објављују на друштвеним мрежама, чиме се опасно понашање може нормализовати или приказивати као пожељно ради прикупљања прегледа и реакција јавности.
"Пут није мјесто за доказивање, а људски животи не смију бити изложени ризику ради личне промоције или популарности на друштвеним мрежама", поручују из полиције.
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Позвали су све учеснике у саобраћају на одговорно понашање, поштовање прометних прописа и свијест о посљедицама својих поступака.
"Сигурност у саобраћају заједничка је одговорност свих нас, а ниједан снимак, преглед или лајк не може бити важнији од људског живота", закључују из полиције.
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