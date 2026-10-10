Воз исклизнуо са шина код Ријеке, вагони завршили у провалији

Аутор:АТВ редакција
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Теретни воз превозника Трансагент исклизнуо је јутрос, 10. октобра на улазу у станицу Меја, код Ријеке, а 11 вагона завршило је у провалији.
Повријеђених нема, док је на станици настала велика материјална штета и потпуно је затворен за саобраћај.
Несрећа се догодила у недјељу у 9.25. Воз се кретао према Ријеци и превозио житарице, саопштиле су Хрватске жељезнице.
Према досад утврђеним информацијама, машиновођа је прије исклизнућа обавијестио диспечера да су му отказале кочнице и да воз не може зауставити. Недуго затим композиција је исклизнула на улазу у станицу Меја.
Једанаест вагона слетјело је у провалију, док су локомотива и два вагона остали у станици. У несрећи нико није повријеђен.
На подручју жељезничке станице настала је велика материјална штета. Због посљедица несреће станица Меја затворена је за сав железнички саобраћај, преноси Индекс.
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