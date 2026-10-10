Logo

Воз исклизнуо са шина код Ријеке, вагони завршили у провалији

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
10.10.2026 11:20

Коментари:

0
Теретни воз превозника Трансагент исклизнуо је јутрос, 10. октобра на улазу у станицу Меја, код Ријеке, а 11 вагона завршило је у провалији.
Фото: Printscreen/Sindikat strojovođa Hrvatske

Теретни воз превозника Трансагент исклизнуо је јутрос, 10. октобра на улазу у станицу Меја, код Ријеке, а 11 вагона завршило је у провалији.

Повријеђених нема, док је на станици настала велика материјална штета и потпуно је затворен за саобраћај.

Несрећа се догодила у нед‌јељу у 9.25. Воз се кретао према Ријеци и превозио житарице, саопштиле су Хрватске жељезнице.

Према досад утврђеним информацијама, машиновођа је прије исклизнућа обавијестио диспечера да су му отказале кочнице и да воз не може зауставити. Недуго затим композиција је исклизнула на улазу у станицу Меја.

Једанаест вагона слетјело је у провалију, док су локомотива и два вагона остали у станици. У несрећи нико није повријеђен.

На подручју жељезничке станице настала је велика материјална штета. Због посљедица несреће станица Меја затворена је за сав железнички саобраћај, преноси Индекс.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Воз

Воз искочио из шина

Ријека град

Хрватска

Коментари (0)

Више из рубрике

Гласање Избори 2026изборне технологије

Регион

У Словенији сутра четири референдума

3 ч

0
Ватрогасци стоје поред ватрогасног аута.

Регион

Велики пожар у рециклажном центру: Становништву упућен позив да остану у кућама

17 ч

0
Аутомобил полиције Црне Горе.

Регион

Жену заробио у кући, силовао је и приморавао на сексуалне односе са другима за новац

18 ч

0
Lisice zatvor pritvor

Регион

Црна Гора: Ухапшен предсједник синдиката Агенције за националну безбједност

18 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

14

21

Виц дана: Који вам је порок?

14

14

Задавио пасторку (19), па бјежао у њеним патикама из студентског дома

13

58

"Кад Игор побиједи Драшка, печем јагње у центру": Српчанин упутио захтјев Граду Бањалука

13

57

Мотоциклиста задобио тешке повреде у судару са аутомобилом

13

42

Њемачка задржава санкције Русији

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима