Црна Гора: Ухапшен предсједник синдиката Агенције за националну безбједност

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник синдиката Агенције за националну безбједност Драгољуб Миловић ухапшен је данас у Подгорици, сазнаје портал РТЦГ.
Овај портал наводи да је поред Миловића приведено још неколико особа.
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Како пише, у току акција полиције која провјерава пословање синдикалних организација сектора безбједности, преноси Срна.
Полиција провјерава синдикате Министарства унутрашњих послова, Управе полиције, Агенције за националну безбједност, Полицијске академије.
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