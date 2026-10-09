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Црна Гора: Ухапшен предсједник синдиката Агенције за националну безбједност

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09.10.2026 19:36

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Фото: Ron Lach/Pexels

Предсједник синдиката Агенције за националну безбједност Драгољуб Миловић ухапшен је данас у Подгорици, сазнаје портал РТЦГ.

Овај портал наводи да је поред Миловића приведено још неколико особа.

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Како пише, у току акција полиције која провјерава пословање синдикалних организација сектора безбједности, преноси Срна.

Полиција провјерава синдикате Министарства унутрашњих послова, Управе полиције, Агенције за националну безбједност, Полицијске академије.

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Тагови :

Црна Гора

хапшење

Драгољуб Миловић

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