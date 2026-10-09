Словенија предлаже референдум о забрани бурки на јавним мјестима

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Они би били одржани истог дана када и законодавни референдум о закону за развој Словеније, саопштили су представници Словеначке демократске странке (СДС), Нове Словеније (НСи) и Демократа.
Посланик НСи Јанез Жакељ изјавио је да су енергија и храна неопходни за живот и да се очекује раст њихових цијена. Према његовој процјени, смањење ПДВ-а на храну могло би да доведе до пада цијена од четири одсто, што би породицама донијело уштеду од око 100 евра годишње, преноси словеначки портал 24 ур.
Смањење ПДВ-а на храну већ је предвиђено законом за развој Словеније, о којем ће грађани такође одлучивати на референдуму. Иницијатори из редова синдиката и цивилног друштва прикупили су више од 40.000 потписа потребних за покретање поступка.
Представници владајуће коалиције сматрају да се у јавности до сада појавило много дезинформација о том закону и истичу да желе да грађани јасно искажу став о смањењу ПДВ-а на храну и енергенте.
Други референдум односио би се на рационализацију јавне управе. Посланик СДС-а Звонко Чернач оцијенио је да би требало постепено смањивати непотребне бирократске процедуре и рационализовати јавни сектор. Предложио је и увођење уставне одредбе којом би се ограничила јавна потрошња у односу на бруто домаћи производ, за шта би била потребна двотрећинска већина.
Чернач је позвао грађане да размисле о томе да ли су јавне службе данас квалитетније него прије 35 година, када је у јавној управи било запослено знатно мање људи. Према његовим ријечима, референдум би влади дао јасан сигнал за покретање реформи, иако би за њихову реализацију било потребно више времена.
Трећи референдум односио би се на забрану покривања лица на јавним мјестима, укључујући ношење бурки.
Шефица посланичке групе Демократа Елена Завадлав Ушај рекла је да предлажу опште и неутрално правило које не би било усмјерено против одређене религије, одјеће или групе људи, већ на спречавање покривања лица када оно онемогућава или знатно отежава идентификацију особе.
Према њеним ријечима, закон би морао да предвиди разумне и сразмјерне изузетке, између осталог због здравствених разлога, посла, безбједности, временских услова, спорта, културе и традиције.
Жакељ је, међутим, отворено рекао да је ријеч о питању бурки. Навео је да је, због повећане имиграције, важно јасно дефинисати шта је прихватљиво, уз очекивање да се досељеници прилагоде словеначким обичајима и култури.
Представници владајуће коалиције желе да сва четири референдума буду одржана истовремено, али за сада нису открили датум. Оцијенили су да су приједлози садржајно повезани и да би заједничко гласање било практичније за грађане.
На критике опозиције да власт користи законодавне референдуме како би уз њих додавала и савјетодавне, Жакељ је одговорио да су референдуми најдемократскији облик одлучивања.
Завадлав Ушај додала је да заједничко одржавање гласања треба да смањи трошкове и уштеди вријеме бирачима.
На питање зашто раније није подржан опозициони предлог о увођењу два референдумска дана годишње, Чернач је одговорио да за све постоји право вријеме и подсјетио да је слична иницијатива и раније била разматрана у парламенту, преноси портал 24УР.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Република Српска
2 ч11
Бања Лука
2 ч1
Регион
4 ч0
Регион
6 ч1
Регион
7 ч0
Регион
8 ч0
Најновије
Најчитаније
19
06
18
58
18
52
18
41
18
37
Тренутно на програму