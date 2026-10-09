Хаос на улицама Брисела: Сукоб демонстраната и полиције

Аутор:АТВ редакција
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Мања група демонстраната сукобила се данас са полицијом у Бриселу на протестима синдиката, чији су чланови са више стотина ученика марширали улицама, штрајкујући због планираних резова у буџету.
Полиција је употријебила водени топ и сузавац како би растјерала демонстранте, а ухапшена је 21 особа, наведено је у полицијском саопштењу.
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Групице демонстраната су бацале боце, каменице и ватромет на припаднике безбједносних снага, подметале пожаре и наносиле штету јавној имовини.
Ватрогасне екипе угасиле су неколико пожара у граду, укључујући аутобусе, док је полиција испаљивала сузавац.
Због штрајка је ометен јавни и ваздушни саобраћај, као и рад школа и обданишта, преноси Срна.
Полиција је саопштила да је већи дио марша протекао мирно и да је скупу присуствовало око 30.000 људи.
Међу демонстрантима били су примјетни и транспаренти са слоганима "Изостајем са наставе да бих одбранио наставу" и "Образовање је право, не привилегија".
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Демонстрације у Белгији дио су таласа протеста широм Европе, током којих су ученици у Француској и Италији изашли на улице због слабог финансирања образовања, док у Шпанији више десетина хиљада људи протестује због стамбене кризе.
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