Америка увела санкције Суду у Хагу

Аутор:АТВ редакција
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Администрација америчког предсједника Доналда Трампа увела је санкције Међународном кривичном суду (МКС).
Амерички државни секретар Марко Рубио рекао је да Трамп никада неће дозволити да МКС прогони Американце и да зато Америка данас уводи санкције овом суду.
"Забранићемо трансакције са овим отпадничким судом, прекинути наше ресурсе и онемогућити им капацитете да дјелују", наводи се у саопштењу Рубија.
Замјеник тужиоца МКС-а Нажат Шамим Кан осудила је санкције и навела да то неће обуставити рад трибунала.
Санкције Америке услиједиле су само неколико часова након што је један од бивших судија Наванетем Пилај добила Нобелову награду.
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