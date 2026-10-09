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Америка увела санкције Суду у Хагу

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09.10.2026 16:52

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Америчка застава вијори се на сјеверном травњаку Бијеле куће у понедјељак, 21. септембра 2026. године, у Вашингтону.
Фото: Tanjug/AP Photo/Mark Schiefelbein

Администрација америчког предсједника Доналда Трампа увела је санкције Међународном кривичном суду (МКС).

Амерички државни секретар Марко Рубио рекао је да Трамп никада неће дозволити да МКС прогони Американце и да зато Америка данас уводи санкције овом суду.

"Забранићемо трансакције са овим отпадничким судом, прекинути наше ресурсе и онемогућити им капацитете да дјелују", наводи се у саопштењу Рубија.

Замјеник тужиоца МКС-а Нажат Шамим Кан осудила је санкције и навела да то неће обуставити рад трибунала.

Санкције Америке услиједиле су само неколико часова након што је један од бивших судија Наванетем Пилај добила Нобелову награду.

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Тагови :

Америка

санкције

Хаг

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