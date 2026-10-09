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Намирнице које никада не треба држати у фрижидеру

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09.10.2026 17:44

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Фрижидер је кућни апарат намијењен за чување хране, пића и других кварљивих намирница на ниској температури. Хлађењем се успорава развој бактерија и процеси разградње, чиме се значајно продужава свјежина и безбједност хране.
Фото: pexels/Erik Mclean

Иако већина људи има обичај готово све што од намирница купи у продавници држати у фрижидеру и то најчешће како би продужили рок трајања, неке би намирнице било боље држати што даље од њега.

У наставку текста прочитајте које су то намирнице које не би требало чувати у фрижидеру:

Паприке

Температура у фрижидеру је прениска за паприке те се тако омета њихово дозријевање, што на крају резултира лошијим укусом.

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Банане

Ипак, за ово воће правило о (не)држању у фрижидеру зависи искључиво о томе у којем су степену зрелости банане. Ако су зреле, слободно их ставите у фрижидер у јер ћете тако очувати њихову свјежину. Али ако још увијек нису довољне зреле, радије их држите у посуди на столу. У супротноме, можда никад не постану довољно зреле.

Кромпир

Складиштењем кромпира у фрижидер он губи скроб те добија слаткаст укус. Без обзира на начин на који га планирате припремати, могло би се догодити да вам укус никако не одговара.

Лук

Слична је прича као и с паприкама. Стајањем у фрижидеру лук постаје стакласт, а на његовој површини могли бисте угледати и буђ. Ако у фрижидер оставите исјечен лук, он ће се осушити. Осим тога, сва би вам храна могла попримити мирис лука.

Бијели лук

Иако бијели лук може јако дуго изгледати свјеже, ако га чувате у фрижидеру пуно ће брже постати буђав и осушен, а то бисте могли схватити тек када кренете да га сечете како бисте га додали у своје омиљено јело, преноси Најжена.

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Авокадо

Баш као и код банана, фрижидер би могао прекинути сазревање авокада. А знате колико је тешко пронаћи авокадо који није претврд, а опет је довољно зрео за јело.

Хљеб

Стављањем хлеба у фрижидер, умјесто да га што дуже очувате свјежим, учинићете потпуно супротно. Због кристализације скроба, ваш хљеб ће постати тврд и устајао, а и буђ би се могла настанити на њему.

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Тагови :

фрижидер

Намирнице

Храна

Воће

поврће

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