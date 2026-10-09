Овај комад одјеће је највећи модни тренд јесени

Аутор:АТВ редакција
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Мода обожава да нас изненади повратком комада за које смо биле готово сигурне да смо их заувијек оставиле у прошлости. Ове јесени ред је дошао на пончо. Да, баш онај комад који је својевремено био готово обавезан дио јесење гардеробе поново је актуелан, али сада изгледа знатно модерније.
Пончо је један од трендова за јесен 2026, а нова верзија нема много везе са безобличним моделима које смо некада само пребацивале преко гардеробе. Сада се носи промишљеније, уз једноставне панталоне, фармерке, ролке и добре чизме, а резултат може да изгледа изненађујуће елегантно и скупо.
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Један од разлога његовог повратка крије се управо у томе што је идеалан за прелазни период. Када је за капут још рано, а без додатног слоја одјеће постаје хладно, пончо може да буде одлична замјена за јакну.
Посебно су актуелни модели опуштеног, предимензионираног кроја, као и структурираније варијанте које подсјећају на огртаче. Плетени пончо одличан је за свакодневне комбинације, док елегантнији модел у беж, камел, браон, сивој или црној боји може да изгледа много софистицираније.
А постоји и још једна велика предност: испод њега без проблема можете да носите неколико слојева одјеће, без осјећаја да вас јакна стеже.
Најважније правило је заправо врло једноставно – ако је горњи дио комбинације широк и волуминозан, остатак аутфита треба да буде нешто сведенији.
Зато пончо одлично изгледа уз равне фармерке или панталоне једноставног кроја. Додајте високе чизме и добићете елегантну јесењу комбинацију без много труда.
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За лежернију варијанту могу да послуже мокасине или једноставне патике.
Ако желите да цијела комбинација изгледа скупље, пробајте монохроматски приступ. Пончо у боји камиле, крем ролка и панталоне у сличној нијанси могу да изгледају много луксузније него што појединачни комади заправо коштају.
Највећа замерка пончу одувијек је била иста - може потпуно да "прогута" фигуру. Међутим, један детаљ рјешава проблем.
Шири пончо можете да стегнете каишем у струку и тако потпуно промијените његову силуету. Струк постаје наглашен, док материјал који пада преко њега задржава ону опуштену елеганцију због које овај комад и јесте занимљив.
Овај трик посебно добро функционише уз панталоне високог струка и чизме.
(ЖенаБлиц)
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