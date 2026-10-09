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Стиже временски преокрет: Ови дијелови БиХ су на удару

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09.10.2026 17:08

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киша облачно невријеме
Фото: ATV

БиХ до краја ове седмице очекује промјена времена уз прави јесењи угођај, осјетан пад температура и дуготрајну кишу.

Због најављених обилних падавина, надлежне институције су издале упозорења на могућа изливања ријека и појаву бујичних токова, нарочито на југу.

Према прогнозама странице "БХ Метео", која је објавила приложену мапу, главнина кишних падавина очекује нас током предстојећег викенда, при чему ће у многим крајевима киша падати цијели дан. Највише падавина предвиђа се у Херцеговини и на западу Босне, гдје би могло пасти између 30 и 80 л/м2. У дијеловима сјеверне и западне Херцеговине прогнозирају се и локално јачи пљускови праћени грмљавином, уз акумулацију и до 125 л/м2.

У осталим дијеловима БиХ очекују се умјереније падавине у распону од 10 до 30 л/м2, док ће на истоку државе пасти најмање кише.

"Поред кишобрана, припремите и топлију гардеробу обзиром да се уз кишу очекује и осјетнији пад температура", наводе са странице "БХ Метео".

Услијед очекиваног снажног интензитета падавина, Агенција за водно подручје Јадранског мора издала је упозорење због прогнозе ванредног хидролошког стања за данас и суботу, 10. октобар. Из Агенције истичу могућност локалног изливања мањих водотока и појаве бујичних поплава. Наглашено је да је опасност посебно изражена на средњем и доњем дијелу слива ријеке Неретве, као и на сливном подручју ријеке Требижат.

Надлежним институцијама је упућен савјет да пажљиво прате ситуацију и поступају у складу са оперативним плановима одбране од поплава, док се од служби за заштиту и спасавање тражи додатни опрез. Из Агенције посебно апелују на службе цивилне заштите да на вријеме упозоре становништво, с акцентом на подручја уз ријеке на којима нису изграђени заштитни водни објекти.

"Становнике је потребно упозорити на опасност од приближавања обалама ријека због могућег повећања дубине и брзине тока воде. Потребно им је дати и јасна упутства и смјернице за понашање, како би правовремено предузели мјере и смањили евентуалну штету", поручују из Агенције.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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