Стиже временски преокрет: Ови дијелови БиХ су на удару

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
БиХ до краја ове седмице очекује промјена времена уз прави јесењи угођај, осјетан пад температура и дуготрајну кишу.
Због најављених обилних падавина, надлежне институције су издале упозорења на могућа изливања ријека и појаву бујичних токова, нарочито на југу.
Према прогнозама странице "БХ Метео", која је објавила приложену мапу, главнина кишних падавина очекује нас током предстојећег викенда, при чему ће у многим крајевима киша падати цијели дан. Највише падавина предвиђа се у Херцеговини и на западу Босне, гдје би могло пасти између 30 и 80 л/м2. У дијеловима сјеверне и западне Херцеговине прогнозирају се и локално јачи пљускови праћени грмљавином, уз акумулацију и до 125 л/м2.
У осталим дијеловима БиХ очекују се умјереније падавине у распону од 10 до 30 л/м2, док ће на истоку државе пасти најмање кише.
"Поред кишобрана, припремите и топлију гардеробу обзиром да се уз кишу очекује и осјетнији пад температура", наводе са странице "БХ Метео".
Услијед очекиваног снажног интензитета падавина, Агенција за водно подручје Јадранског мора издала је упозорење због прогнозе ванредног хидролошког стања за данас и суботу, 10. октобар. Из Агенције истичу могућност локалног изливања мањих водотока и појаве бујичних поплава. Наглашено је да је опасност посебно изражена на средњем и доњем дијелу слива ријеке Неретве, као и на сливном подручју ријеке Требижат.
Надлежним институцијама је упућен савјет да пажљиво прате ситуацију и поступају у складу са оперативним плановима одбране од поплава, док се од служби за заштиту и спасавање тражи додатни опрез. Из Агенције посебно апелују на службе цивилне заштите да на вријеме упозоре становништво, с акцентом на подручја уз ријеке на којима нису изграђени заштитни водни објекти.
"Становнике је потребно упозорити на опасност од приближавања обалама ријека због могућег повећања дубине и брзине тока воде. Потребно им је дати и јасна упутства и смјернице за понашање, како би правовремено предузели мјере и смањили евентуалну штету", поручују из Агенције.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Друштво
2 ч0
Друштво
6 ч0
Друштво
7 ч0
Друштво
9 ч0
Најновије
Најчитаније
19
06
18
58
18
52
18
41
18
37
Тренутно на програму
16:50
Најбоље из АТВ јутра
јутарњи програм
17:10
Центар дана
спортски програм
18:55
Маркетинг
маркетинг
19:00
АТВ вијести
информативни програм вијести
19:42
Спорт
спортски програм
19:49
Маркетинг
маркетинг
19:50
Временска прогноза
временска прогноза