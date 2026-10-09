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Свештеник објаснио шта урадити код куће ако не можете на гробље за Михољске задушнице

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09.10.2026 16:38

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Паљење свијећа испред Храма Христа Спаситеља поводом обиљежавања годишњице од Олује
Фото: ATV

Михољске задушнице ове године обиљежавају се у суботу, 10. октобра, и представљају један од четири велика дана у години посвећена молитвеном сјећању на преминуле.

Ове задушнице увијек се обиљежавају у суботу прије Михољдана (12. октобар), па зато сваке године мијењају датум.

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Задушнице нису само обичај, већ дан када се вјерници посебно моле за покој душа својих преминулих. Зато се овај дан проводи мирније, уз сјећање на оне који више нису са нама.

Шта се ради на Михољске задушнице?

Вјерници, када су у могућности, одлазе у цркву и на гробље. У цркви се након литургије служи парастос за упокојене, због чега вјерници доносе кувано жито, црно вино и свијеће. Жито нас подсјећа на васкрсење и Христове ријечи да жито доноси род тек када умре и то не у земљи и мраку, већ у свјетлости сунца. Црно вино којим се прелива жито, означава Божије милосрђе којим се лијече ране гријеха. Свијећа је симбол Христове свјетлости свијету, која обасјава и душе преминулих.

Жито би на задушнице требало однијети на гробље и помолити се Богу за душе упокојених, а потом прелити гробове црним вином у форми крста.

Свештеник Радослав Савовић истиче како су то најважнији обичаји за задушнице које треба да испоштујемо као православци, док изношење хране и обједовање на гробовима назива паганством.

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"То је паганизам и нема везе са православљем", истиче он. На питање шта би требало да ураде они који због обавеза или болести нису у могућности да оду на гробље или у цркву, каже:

"Нека се помоле за своје преминуле сроднике, кумове, пријатеље у својим домовима", истиче отац Радослав, истичући да је то суштина задушница и најважније што треба да урадимо за душе својих ближњих.

Шта се никао не ради на задушнице?

Задушнице су дан посвећен покојницима и молитви, па се не сматрају даном за славља, весеља и бучне забаве. Ипак, многи обичаји који се преносе с генерације на генерацију нису исто што и црквена правила. Зато је важно разликовати оно што припада црквеном учењу од народних вјеровања и локалних обичаја.

Михољске задушнице прије свега подсећају на пролазност живота и значај сјећања на преминуле.

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Одлазак на гробље, паљење свијеће и припремање помена имају смисла онда када су праћени молитвом и искреним сјећањем на оне којих више нема.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

православље

обичаји

свештеник

Михољске задушнице

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