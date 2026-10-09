У Српској рођено 25 беба

Аутор:АТВ редакција
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У Републици Српској у протекла 24 часа рођено је 25 беба, 14 дјевојчица и 11 дјечака, речено је Срни у породилиштима.
Шест беба рођено је у Приједору, по четири Бањалуци и Добоју, по три у Бијељини и Градишци, те по једна у Источном Сарајеву, Зворнику, Фочи, Требињу и Невесињу.
У Приједору су рођена три дјечака и три дјевојчице, у Бањалуци три дјевојчице и један дјечак, у Добоју два дјечака и двије дјевојчице, у Бијељини и Градишци по два дјечака и по једна дјевојчица, у Источном Сарајеву један дјечак, а у Зворнику, Фочи, Требињу и Невесињу по једна дјевојчица.
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