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У Српској рођено 25 беба

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09.10.2026 07:54

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Беба
Фото: pexels/Daniel Reche

У Републици Српској у протекла 24 часа рођено је 25 беба, 14 дјевојчица и 11 дјечака, речено је Срни у породилиштима.

Шест беба рођено је у Приједору, по четири Бањалуци и Добоју, по три у Бијељини и Градишци, те по једна у Источном Сарајеву, Зворнику, Фочи, Требињу и Невесињу.

У Приједору су рођена три дјечака и три дјевојчице, у Бањалуци три дјевојчице и један дјечак, у Добоју два дјечака и двије дјевојчице, у Бијељини и Градишци по два дјечака и по једна дјевојчица, у Источном Сарајеву један дјечак, а у Зворнику, Фочи, Требињу и Невесињу по једна дјевојчица.

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Тагови :

беба

рођене бебе

Република Српска

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