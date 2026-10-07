Дјетету у Бањалуци грешком дата погрешна вакцина

Аутор:АТВ редакција
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Петнаестомјесечном дјечаку је у бањалучком Савјетовалишту за бебе грешком дата друга доза вакцине „Пентаксим“, иако је према налогу педијатра требало да прими вакцину против хепатитиса Б (HBV).
Дјечак је претходно имао реакцију на прву дозу „Пентаксима“, а три дана након што му је грешком дата друга доза те вакцине, завршио је у Хитној помоћи због појаве уртикарије по тијелу.
Из ЈЗУ „Дом здравља“ у Бањалуци потврђено је да су упознати са случајем и да су одмах затражили изјашњење особља Специјалистичких амбуланти из педијатрије. Из ове установе, међутим, нису одговорили на питања о здравственом стању дјетета, евентуалном покретању дисциплинског поступка и обавјештавању здравствене инспекције, пише Глас Српске.
Мајка дјечака Јелена Нуждић рекла је да је 17. септембра довела сина на редовну вакцинацију против хепатитиса Б, за коју је имала потврду педијатра.
"Све троје дјеце примало је редовне вакцине без посљедица, а најмлађи дјечак реаговао је само на прву дозу 'Пентаксима'. Зато смо договорили са педијатром да прво прими трећу дозу HBV-а, на коју раније није имао реакције", навела је Нуждићева.
Према њеним ријечима, медицинска сестра је тек након давања вакцине упитала мајку: „Шта бисте рекли када бих вам сада рекла да сам вам дала другу дозу Пентаксима?“
Мајка је, како наводи, упитала како је могло доћи до таквог пропуста, на шта јој је сестра рекла да јој је „стресно на послу“ и да је у картону гледала које вакцине дијете није примило, умјесто да је провјерила налог педијатра.
Према ријечима мајке, умјесто извињења или задржавања дјетета на посматрању због могуће алергијске реакције, сестра је пред њом позвала педијатра и затражила да у електронском систему промијени налог.
Педијатар је то, како наводи Нуждићева, одбила и пристала једино да унесе напомену да је доза „Пентаксима“ дата грешком.
Трећег дана након вакцинације, 20. септембра, на тијелу дјечака појавила се тешка уртикарија.
"Одвели смо дијете у Хитну помоћ, гдје су потврдили да је ријеч о алергијској реакцији и упозорили нас да је уобичајено да свако наредно излагање алергену изазива озбиљније симптоме", рекла је мајка.
Проблеми са вакцинацијом дјечака, према наводима мајке, почели су у августу 2025. године, када је након прве дозе „Пентаксима“ добио реакцију на стопалима.
Родитељи су га, како наводе, водили дерматологу, као и на Инфективну и Кожну клинику УКЦ-а Републике Српске, али љекари нису могли са сигурношћу да утврде узрок реакције. Након приватног прегледа, како наводи мајка, постављена је дијагноза еритема ануларе.
Имунолог на УКЦ-у Републике Српске, према њеним ријечима, сматрао је да је реакцију изазвао „случајни вирус“ и одбио могућност тестирања на алергије у овој установи, иако је то предложио педијатар.
Како је педијатар био скептичан у вези са примањем друге дозе „Пентаксима“, упркос налазу имунолога у којем је наведено да се настави имунизација овом вакцином, родитељима је препоручено да тестирање обаве у Београду или Загребу, јер им је речено да се такво тестирање не ради на УКЦ-у Републике Српске. Због тога су, како наводе, заказали тестирање за децембар.
Из Управе ЈЗУ „Дом здравља“ Бањалука саопштено је да су званично упознати са случајем.
"Управа ЈЗУ Дом здравља у Београду званично је упозната са наведеним догађајем. Одмах по сазнању, прослијеђен је захтјев за хитно изјашњење особљу Специјалистичких амбуланти из педијатрије. С обзиром на то да је дијете регистровано у приватној педијатријској амбуланти, затражићемо податке и од надлежног педијатра, након чега ћемо предузети законом прописане мјере", наведено је из Дома здравља.
На питања о евентуалном покретању дисциплинског поступка, здравственом стању дјечака и обавјештавању здравствене инспекције, није одговорено.
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