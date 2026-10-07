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Озбиљан колекционар: Осмогодишњи Бањалучанин Роби има више од 5.000 аутића

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07.10.2026 11:13

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Роберт Роби Шуберт, дјечак са великом колекцијом аутића
Фото: Ustupljena fotografija

Док већина његових вршњака своје слободно вријеме проводи уз играчке које брзо досаде, осмогодишњи Роберт „Роби“ Шуберт из Бањалуке већ годинама гради колекцију која броји више од 5.000 минијатурних аутомобила.

Роби је ученик другог разреда Основне школе „Вук Стефановић Караџић“, а његова колекција данас обухвата моделе произвођача Хот Вилс, Матксбокс, Мајоретте и Тармак Воркс.

Његова љубав према аутићима одавно је прерасла обичну дјечју игру.

Са осам година већ је излагач на сајмовима

Прије неколико дана Роби је учествовао на Сајму аутића у Сарајеву, гдје је био најмлађи излагач и колекционар.

То му није био први сусрет са колекционарским сајмовима. У мају ове године учествовао је и на сајму у Лукавцу, гдје је имао прилику да представи своју колекцију и упозна друге колекционаре.

На путу кроз свијет минијатурних аутомобила велику подршку има од породице. На сајмове одлази заједно са оцем и дједом, који прате његов хоби и помажу му да пронађе нове и занимљиве моделе.

За Робија сваки сајам тако није само мјесто на којем се могу пронаћи нови аутићи. То је прилика да види моделе које раније није имао, разговара са другим колекционарима и покаже колико је његова колекција за кратко вријеме порасла.

Од колекције аутића до жутог појаса

Роби је, међутим, активан и ван свијета колекционарства. Тренира џудо у Џудо клубу ФЕНИКС Бањалука и посједује жути појас.

Док му колекционарство доноси стрпљење и пажњу према детаљима, кроз џудо учи дисциплину, упорност и фер-плеј.

Са само осам година тако већ има хоби који га води на сајмове широм Босне и Херцеговине, колекцију од више хиљада модела и искуство које је за већину његових вршњака потпуно необично.

А најзанимљивије је што се Робијева колекција ту сигурно неће зауставити.

Јер када дијете са осам година већ има више од 5.000 аутића, а на сајмове иде као излагач, јасно је да ово за Робија одавно нису само играчке, већ мали свијет који сваким новим моделом постаје све већи.

(Бањалука.нет)

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Тагови :

Дјечак

колекција

Ауто

Бања Лука

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