"Руски рулет" на улицама Бањалуке: Возачи препуштени сами себи

Аутор:АТВ редакција
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Улице у бањалучком насељу Борик, око "Ауди сервиса" и "Меркатора", посљедњих дана личе на полигон за стрпљење, јер возачима за дионице које су раније прелазили за минут, два сада треба и више од 20 минута, док се пјешаци и бициклисти пробијају између аутомобила, камиона и радних машина.
Суграђани упозоравају на недостатак јасне сигнализације и отежано кретање пјешака и бициклиста док трају радови.
Мјештанин Борислав Т. рекао је за "Глас Српске" да се простор око кружног тока који се гради код "Ауди сервиса" ових дана претворио у саобраћајни хаос.
"Возачи се сналазе, препуштени су сами себи, без јасне сигнализације, а уз километарске колоне. Пјешаци и бициклисти се пробијају између аутомобила, камиона, машина и радника који граде кружни ток. На моменте када је гужва највећа око осам и 16 часова имам осјећај као да саобраћај постаје "руски рулет" на улици. Да имате четворо очију, тешко је видјети гдје може доћи до судара", рекао је овај суграђанин.
Млада Бањалучанка Александра М. рекла је за "Глас" да на путу од тржног центра "Делта планет" до Старчевице гужве трају током читавог дана.
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"Кад год прођем тим дијелом града негдје је застој у саобраћају. Око 18 часова сам једва прошла кружни ток да дођем до "Меркатора", гдје се већ тада створила велика гужва, а ситуација је касније постајала све гора", испричала је она.
Према њеним ријечима, повратак према "Делта планету" био је још гори, јер је, како каже, колапс био са свих страна.
"У почетку сам мислила да је проблем само у једном правцу, па сам покушала да промијеним руту и избјегнем гужву, али се испоставило да је готово свака улица којом се иначе може проћи закрчена. Колоне су биле формиране једна за другом, а на појединим мјестима се готово уопште нису возила ни мрднула. На крају сам заглавила у том хаосу и чекала сигурно око 20 минута, а можда и више, како бих прешла релацију за коју ми је иначе довољно свега минут, два", поручила је Александра М.
Слично искуство имао је и суграђанин Марко М. који је за "Глас" рекао да је у понедјељак у 13 часова заглавио у гужви у Борику.
"Ишао сам до пекаре и одједном је настао колапс код "Меркатора". Кретали смо се миц по миц у колони. Требало ми је око 20 минута да се пробијем до дијела гдје се може нормално возити. Невјероватно је да је у сваком дијелу иста ситуација", казао је он.
Подсјећамо, из Градске управе раније су рекли за "Глас Српске" да је рок завршетка радова на наведеној раскрсници планиран крајем септембра, али да извођење радова зависи и од временских услова.
Из Градске управе у понедјељак су најавили да ће доћи до измјене у режиму одвијања саобраћаја на укрштању магистралног пута М1-108 и Булевара војводе Живојина Мишића, због изградње кружног тока код "Ауди сервиса", према захтјеву извођача, а у складу са рјешењем ресорног министарства.
Измјена је на снази до завршетка радова, а регулисање и преусмјеравање саобраћаја вршиће се у складу с прописима и постављањем привремене сигнализације.
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