Два стигла, 100 најављено, а избори прошли: Долазе ли нови аутобуси или одлазе и тестна два?

Аутор:Марија Милановић
Коментари:1
Градоначелник Бањалуке Драшко Станивуковић током предизборне кампање представио је два тестна електрична аутобуса и најавио набавку још њих стотину, уз четири електрична трамваја на батерије и постављање 200 нових аутобуских стајалишта.
Наравно, поменути аутобуси морали би прво проћи тестну вожњу да би се увели у редован саобраћај те да би се с друге стране кренуло у процес набавке нових стотину. Колико тестна вожња траје, информацију немамо, бар нико од званичних представника Града Бањалука није саопштио колико времена је потребно да би се установила сигурност и оправданост увођења ових новитета.
Како је навео одборник у Скупштини града Бањалука, Богољуб Зељковић, електрични аутобуси који возе тестну вожњу у једном дијелу града нису намијењени за њега већ ће ускоро кренути пут Љубљане.
Градоначелник Бањалуке, Драшко Станивуковић казао је да је за овај и пројекат у овој фази до сада издвојено око милион марака за све тестне аутобусе, стајалишта, апликацију и саобраћајне сигнализације.
Информацију о томе колико ће званично коштати увођење нових превозних средстава у град, од надлежних у Градској управи Бањалука, нисмо добили до објављивања овог текста.
"Има једна велика ставка јавни превоз и унапређење јавног превоза и на тој ставци постоји износ од око 10-15 милиона марака за разне ставке, а ја у оквиру своје потрошачке јединице могу да искористим мало своја овлаштења и онда ми направимо и намјестимо да то овако функционише", рекао је Драшко Станивуковић, градоначелник Бањалуке.
На изјаву градоначелника Бањалуке реаговао је одборник Зељковић рекавши да таква ставка у буџету није ни постојала те да је тешко у пракси реализовати овако захтјеван пројекат с обзиром да Град Бањалука нема предузеће које може да управља са тим.
Подсјећамо, Суд је образложио да Град као јединица локалне самоуправе не може сам обављати комуналну дјелатност на начин на који је то било прописано, већ се она организује преко одговарајућег привредног/комуналног субјекта. С обзиром да поменуто предузеће још увијек није формирано, главну ријеч води Град.
Када је ријеч о увођењу новитета у саобраћај у Бањалуци, стручњаци и вјештаци у области безбједности саобраћаја нису били оптимистични с обзиром да смо сви свједоци оптерећеног саобраћаја у највећем граду Српске, а у ком се гужве у протеклим данима не смирују. Питање је шта ће бити уколико у Бањалуку стигне нових 100 возила.
С обзиром да је Град Бањалука у свакодневном саобраћајном колапсу, питање је да ли би постојећа инфраструктура поднијела додатно оптерећење од стотину нових аутобуса, уколико у овом тренутку није у стању изборити се са оним што њом редовно саобраћа.
Надлежне у Градској управи Бањалука смо питали да ли нам у град стижу најављени аутобуси и трамваји те до када ће трајати тестна вожња, али одговоре до објављивања овог текста нисмо добили.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
13
52
13
45
13
41
13
37
13
24
Тренутно на програму