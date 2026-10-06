Шок за Њемачку: Индустрија нагло успорила

Аутор:АТВ редакција
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Нове поруџбине у њемачкој индустрији нагло су пале у августу, прије свега због знатно слабије потражње за транспортном опремом, показали су подаци њемачког завода за статистику Дестатис.
Нове поруџбине у прерађивачкој индустрији у највећој европској економији пале су за 10,6 одсто у августу у поређењу са јулом, према календарски и сезонски прилагођеним подацима.
У јулу су порасле за 3,2 процента у односу на претходни мјесец, према ревидираним подацима. Искључујући послове велике вриједности, поруџбине су пале за само 0,1 одсто у августу у поређењу са јулом. Драстични пад потражње крајем љета првенствено одражава нагли пад нових поруџбина за транспортну опрему, за 61,5 одсто. У јулу је потражња за авионима, бродовима и возовима била више него двоструко већа него почетком љета.
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Домаћа тражња је у августу пала за 17,3 одсто, израчунали су статистичари. Страно тржиште је такође значајно смањено, за 5,4 одсто, уз подједнак процентуални пад поруџбина из осталих чланица еврозоне. „Нове поруџбине и даље снажно варирају због значајне улоге јавних набавки“, објаснило је њемачко Министарство економије и енергетике.
Министарство наводи да је август можда донио слабију потражњу за индустријском робом, уз наставак структурних проблема са конкурентношћу, али и да се ситуација у посљедње вријеме значајно побољшала.
Ово, истичу, прије свега се односи на секторе који имају користи од развоја вјештачке интелигенције и јавних набавки. Годишње поређење показује значајно успоравање раста, на 2,7 одсто. Већ у јулу, нове поруџбине су биле 14 одсто веће него годину дана раније, преноси Индекс.
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