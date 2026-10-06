Опоравак неће брзо: Залихе нафте неће се попунити ни за двије године

Аутор:АТВ редакција
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Обнављање глобалних залиха нафте би могло да потраје и двије године, чак и након потпуног отварања кључног Ормуског мореуза.
На то је упозорио извршни директор саудијске нафтне компаније Арамко Амин Насер, указујући на ризик од продуженог притиска на свјетско тржиште нафте.
Насер је на конференцији Енерџи интелиџенс (Energy Intelligence) у Лондону рекао да је од почетка рата на Блиском истоку изгубљено готово три милијарде барела понуде нафте, док је из резерви до сада повучено око милијарду барела, преноси Ројтерс.
Према његовим ријечима, притисак на тржиште могао би додатно да се појача док се Ормуски мореуз у потпуности не отвори и док се не врати повјерење учесника на енергетским тржиштима.
Свијет
Повећан извоз нафте кроз Ормуски мореуз
Упозорење челника Арамка долази неколико дана након што су земље Г7 постигле договор о ослобађању до 100 милиона барела дизела и сирове нафте из стратешких резерви, у покушају да ублаже посљедице поремећаја на тржишту.
Кроз Ормуски мореуз, један од најважнијих свјетских енергетских праваца, уобичајено пролази око петине глобалне понуде нафте и течног природног гаса, а поремећаји пловидбе кроз тај пролаз су посљедњих мјесеци снажно утицали на свјетско тржиште енергије.
Економија
Нафта појефтинила након што су САД најавиле ново ослобађање стратешких резерви
Цијене нафте су данас релативно стабилне, а нови подаци указују на повећања протока нафте, што је ублажило дио притиска на тржиште, преноси ЦНБЦ.
На лондонском тржишту цијена барела сирове нафте Брент за испоруку у децембру пала је 0,1 одсто, на 102,20 долара, док је амерички WTI за новембар појефтинио 0,5 одсто, на 90,64 долара по барелу.
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