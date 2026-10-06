Радница умрла у лабораторији за кугу: Русија прати све који су били с њом у контакту

Аутор:АТВ редакција
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Руске власти идентификовале су све особе које су биле у контакту са преминулом лабораторијском радницом у институту за истраживање куге у Сибиру и нема назнака ширења болести, саопштио је портпарол Свјетске здравствене организације /СЗО/ Кристијан Линдмајер.
"Сви контакти пацијената су, наводно, идентификовани и прате се због болести, и нико до сада није показао симптоме обољења", рекао је Линдмајер.
Он је додао да руске власти, које још нису званично одговориле на захтјев СЗО за достављање информација, истражују да ли је плућна куга узрок њене смрти.
Руске власти раније су објавиле да је радница умрла од непознатог плућног обољења.
Медији су пренијели да је могуће да се она заразила кугом у лабораторији када је на њу случајно пала епрувета, преноси Срна
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