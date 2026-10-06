Ебола прешла у нову државу, забиљежен први смртни случај

Аутор:АТВ редакција
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Кенија је потврдила први случај еболе код свог држављанина који је у суботу допутовао из Демократске Републике Конго. Пацијент је у међувремену преминуо, саопштио је министар здравља Аден Дуале.
Дуале је на конференцији за медије рекао да је до сада идентификовано 28 особа које су биле у контакту са зараженим, међу којима су чланови породице и здравствени радници, пише британски „Гардијан“ (The Guardian).
Министар је појаснио да се ДР Конго суочава са највећом епидемијом еболе у својој историји. Узрочник је ријетка врста вируса Бундибуђо (Bundibugyo).
Епидемија је званично проглашена средином маја, али се процјењује да је почела неколико мјесеци раније. Досадашњи напори да се ширење вируса заустави нису били успјешни. У овој средњоафричкој земљи забиљежено је више од 8.000 заражених и више од 4.000 смртних случајева.
Зараза се раније проширила и на Уганду, која је пријавила 20 случајева и два смртна исхода. Свјетска здравствена организација у августу је ипак прогласила Уганду слободном од еболе.
Болест се шири директним контактом са тјелесним течностима заражених особа, живих или преминулих. Симптоми укључују повишену температуру, повраћање и прољев, док у тежим случајевима може доћи до унутрашњег и спољашњег крварења.
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