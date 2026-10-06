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Шири се снимак: Возила заобилазе ауто који се креће у супротном смјеру

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06.10.2026 11:56

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Вожња у супротном смјеру Сплит
Фото: Facebook/Prometne zgode i nezgode

Видео снимак аутомобила који се креће у супротном смјеру у Сплиту постао је виралан на друштвеним мрежама. Видео је објављен на Фејсбук страници, а према објави, инцидент се догодио јуче.

На снимку се види аутомобил који вози у погрешном смјеру док му друга возила долазе из супротног смјера. У једном тренутку, један од возача је морао да реагује како би избјегао судар.

Сплитско-далматинска полицијска управа потврдила је за Индекс да су примили пријаву о инциденту и да је у току кривична истрага.

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Тагови :

Сплит

вожња

вожња у контра смјеру

видео снимак

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