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Драма на немачком аеродрому: "Имам бомбу у коферу"

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06.10.2026 09:24

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Њемачко полицијско возило на улици.
Фото: Pexels/Niklas Jeromin

Претња бомбом обуставила је ваздушни саобраћај на аеродрому у Штутгарту јуче на око сат и по, пореметивши путовања скоро 3.000 људи.

Према подацима њемачке савезне полиције, 24-годишњи путник је након безбједносних провјера рекао запосленом на аеродрому да има бомбу у пртљагу. Као резултат тога, цијела безбједносна зона терминала је евакуисана, а полијетања и слијетања су обустављена око 16.30 часова.

Након претраге, полиција је утврдила да нема стварне опасности, па је саобраћај настављен око 18 часова. Сви путници су поново морали да прођу безбједносне провјере, што је изазвало поремећаје чак и након отварања терминала.

Девет летова отказано, девет преусмјерено

Аеродром у Штутгарту је саопштио да је због инцидента отказано девет летова, док је девет долазака преусмјерено на друге аеродроме.

Још 11 полазака је каснило, неки значајно. Укупно је погођено 29 летова и скоро 3.000 путника.

Неки од преусмјерених летова завршили су у Нирнбергу и на аеродрому Карлсруе/Баден-Баден.

"Вечерњи сати су главно вријеме саобраћаја на аеродрому. Ако тада дође до прекида, посљедице су велике", рекла је портпаролка аеродрома њемачкој агенцији дпа, преноси SWR.

Полиција је искључила 24-годишњака из лета за Хургаду у Египту.

Против њега је покренута истрага због сумње да је починио кривично дјело нарушавање јавног реда и мира пријетњом да ће извршити кривично дјело. Након полицијске обраде, пуштен је на слободу.

Аеродром у Штутгарту званично је потврдио да се саобраћај постепено вратио у нормалу послије 18 часова, али да су кашњења настављена током цијеле вечери.

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Тагови :

Њемачка

Аеродром

пријетња

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