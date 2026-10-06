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Ускоро стиже снијег у комшилук

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06.10.2026 09:51

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Сније на грани зима хладноћа вријеме
Фото: Pexel/ Teagan Hunt

Све до четвртка се очекује право љетње вријеме, иако ће током ноћи и јутра бити веома хладно.

Максимална температура биће и до 29-30 степени.

У четвртак се очекује повећање облачност, према вечери и киша и пљускови са грмљавином.

У петак захлађење са кишом, пљусковима и грмљавином.

Временска прогноза, вријеме

Друштво

Какво вријеме нас очекује данас

У суботу осјетно хладније, максимална температура биће око 15 степени.

Већ у недељу топлије, почетком следеће седмице биће око 20 степени.

За викенд понегдје повремена киша.

Средином сљедеће седмице очекује се право јесење захлађење са кишом, па се средином мјесеца очекује кишовито и хладно вријеме. Максимална температура биће од 12 до 16 степени.

Према тренутним прогнозама, у вишим планинским предјелима очекује се снијег, па ће се поново забијелити виши дијелови Копаоника, Старе планине, Голије и других планина изнад 1500-1600 метара надморске висине.

(Телеграф)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Снијег

Временска прогноза

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