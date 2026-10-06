Ускоро стиже снијег у комшилук

Аутор:АТВ редакција
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Све до четвртка се очекује право љетње вријеме, иако ће током ноћи и јутра бити веома хладно.
Максимална температура биће и до 29-30 степени.
У четвртак се очекује повећање облачност, према вечери и киша и пљускови са грмљавином.
У петак захлађење са кишом, пљусковима и грмљавином.
Друштво
Какво вријеме нас очекује данас
У суботу осјетно хладније, максимална температура биће око 15 степени.
Већ у недељу топлије, почетком следеће седмице биће око 20 степени.
За викенд понегдје повремена киша.
Средином сљедеће седмице очекује се право јесење захлађење са кишом, па се средином мјесеца очекује кишовито и хладно вријеме. Максимална температура биће од 12 до 16 степени.
Према тренутним прогнозама, у вишим планинским предјелима очекује се снијег, па ће се поново забијелити виши дијелови Копаоника, Старе планине, Голије и других планина изнад 1500-1600 метара надморске висине.
(Телеграф)
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