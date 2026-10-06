Logo

Британија пријети протјеривањем израелских дипломата

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
06.10.2026 10:07

Коментари:

0
Британија пријети протјеривањем израелских дипломата

Велика Британија би могла протјерати израелске дипломате уколико Израел ове седмице спроведе налог о затварању британског Конзулата у источном Јерусалиму, рекла су четири извора упозната са ситуацијом.

Рок од 30 дана који је Великој Британији дат за затварање Конзулата истиче у четвртак, 8. октобра, што ће се одразити на око 30 британских дипломата који раде у том дипломатском представништву, рекли су извори.

Уколико Конзулат буде затворен, наводе извори, Велика Британија ће вјероватно одговорити протјеривањем приближно истог броја израелских дипломата из Амбасаде Израела у Лондону.

Након што је Велика Британија објавила санкције, израелски министар спољних послова Гидеон Сар оптужио је Лондон за мијешање у опште изборе у Израелу.

Израел је 8. септембра наредио Великој Британији да у року од 30 дана затвори Конзулат у источном Јерусалиму и повуче своје дипломате из тог града, након што је Велика Британија саопштила да ће забранити трговину робом произведеном у израелским насељима на Западној обали, преноси Срна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Велика Британија

Израел

Јерусалим

протјеривање

Коментари (0)

Више из рубрике

Ајкуле или морски пси (Selachimorpha) су кичмењаци из групе рушљориба

Свијет

Ајкула постала туристичка атракција: Милион људи прати њену судбину

4 ч

0
Њемачко полицијско возило на улици.

Свијет

Драма на немачком аеродрому: "Имам бомбу у коферу"

4 ч

0
УЗНЕМИРУЈУЋИ ВИДЕО Кренула освета, узвикују "Алаху екбер" и газе људе: Језиве сцене рата у Јемену

Свијет

УЗНЕМИРУЈУЋИ ВИДЕО Кренула освета, узвикују "Алаху екбер" и газе људе: Језиве сцене рата у Јемену

5 ч

2
Демонстранти учествују на протесту против начина на који је Универзитет Корнел поступио поводом навода о групном силовању у кући студентског братства 2024. године, у кампусу у Итаки (држава Њујорк), у понедељак, 5. октобра 2026. године.

Свијет

"Седморица браће": Професори повукли радикални потез због случаја наводног силовања

5 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

13

55

Недјеља дјетета: Подршка за дјецу и породице широм Српске

13

52

Чола објавио нови албум, а сада спрема концерте: Први би могао бити у овом граду

13

45

Успостављен саобраћај преко Раче

13

41

Обустава примјене вакцине против туберкулозе у Српској

13

37

Украдено умјетничко дјело Салвадора Далија

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима