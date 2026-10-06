Британија пријети протјеривањем израелских дипломата

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Велика Британија би могла протјерати израелске дипломате уколико Израел ове седмице спроведе налог о затварању британског Конзулата у источном Јерусалиму, рекла су четири извора упозната са ситуацијом.
Рок од 30 дана који је Великој Британији дат за затварање Конзулата истиче у четвртак, 8. октобра, што ће се одразити на око 30 британских дипломата који раде у том дипломатском представништву, рекли су извори.
Уколико Конзулат буде затворен, наводе извори, Велика Британија ће вјероватно одговорити протјеривањем приближно истог броја израелских дипломата из Амбасаде Израела у Лондону.
Након што је Велика Британија објавила санкције, израелски министар спољних послова Гидеон Сар оптужио је Лондон за мијешање у опште изборе у Израелу.
Израел је 8. септембра наредио Великој Британији да у року од 30 дана затвори Конзулат у источном Јерусалиму и повуче своје дипломате из тог града, након што је Велика Британија саопштила да ће забранити трговину робом произведеном у израелским насељима на Западној обали, преноси Срна.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
4 ч0
Свијет
4 ч0
Свијет
5 ч2
Свијет
5 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму