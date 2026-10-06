Ајкула постала туристичка атракција: Милион људи прати њену судбину

Аутор:АТВ редакција
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Ајкула која је 18. септембра примјећена у уском каналу у парку на обали у Бусану већ скоро три недјеље одбија да напусти канал, упркос покушајима локалних власти да је спасу.
Ајкула, коју су становници назвали "Буканг-и" по Северној луци, према подацима градске власти, привукла је више од 1,02 милиона посјетилаца у парк, пренео је Јонхап.
Локална поморска полиција и власти прво су покушале да је отерају из канала, али су касније покренуле операцију спасавања због страха да би дужи боравак у уском простору могао да угрози њену издржљивост.
Током првог покушаја, 29. септембра, пет пловила користило је млазове воде како би усмјерило ајкулу ка отвореном мору, али је она избјегавала водене млазове, па је операција обустављена након око пет сати.
У другом покушају, у петак, спасилачки тим је користио мрежу дугу 50 и високу 6,8 метара.
Мрежа је, међутим, запела за дно канала, а ајкула није покушала да оде.
Спасиоци су на крају уклонили мрежу како би јој омогућили да сама изађе, али без успјеха.Национални институт за науку о рибарству саопштио је да свакодневно прати здравствено стање ајкуле и да за сада нису уочени озбиљни проблеми.
(б92)
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