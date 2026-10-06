ГП Рача затворена, возачима се препоручују ГП Павловића мост и Шепак

Аутор:АТВ редакција
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Због излијевања нафте након гашења запаљеног теретног моторног возила и даље је обустављен саобраћај на ГП Рача - Сремска Рача, саопштили су из АМС Српске.
Гранични прелаз Рача у потпуности је затворен због чишћења пута након пожара на камиону и возачима се до даљег препоручују алтернативни гранични прелази Павловића мост и Шепак, препоручују из Савеза.
На граничним прелазима у БиХ задржавања су до 30 минута, саопштили су из АМС РС-а.
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