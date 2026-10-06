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Српска богатија за 24 бебе

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06.10.2026 08:03

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беба и мајка руке
Фото: Pexel/Lily T

У Републици Српској у протекла 24 часа рођене су 24 бебе, 14 дјевојчица и 10 дјечака.

У Бањалуци је рођено 12 беба, у Приједору три, Добоју, Зворнику, Источном Сарајеву и Фочи по двије, а у Бијељини једна беба, речено је Срни у породилиштима у овим локалним заједницама.

Пет дјевојчица и седам дјечака рођено је у Бањалуци, двије дјевојчице и дјечак, по двије дјевојчице у Зворнику и Фочи, по једна дјевојчица и један дјечак у Добоју и Источном Сарајеву и једна дјевојчица у Бијељини.

У породилиштима у Требињу, Градишци и Невесињу није било новорођених.

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Тагови :

Република Српска

рођене бебе

Породилишта

мајка

Дијете

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