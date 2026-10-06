Српска богатија за 24 бебе

Аутор:АТВ редакција
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У Републици Српској у протекла 24 часа рођене су 24 бебе, 14 дјевојчица и 10 дјечака.
У Бањалуци је рођено 12 беба, у Приједору три, Добоју, Зворнику, Источном Сарајеву и Фочи по двије, а у Бијељини једна беба, речено је Срни у породилиштима у овим локалним заједницама.
Пет дјевојчица и седам дјечака рођено је у Бањалуци, двије дјевојчице и дјечак, по двије дјевојчице у Зворнику и Фочи, по једна дјевојчица и један дјечак у Добоју и Источном Сарајеву и једна дјевојчица у Бијељини.
У породилиштима у Требињу, Градишци и Невесињу није било новорођених.
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