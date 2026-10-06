Возаче очекују бројна ограничења: Саобраћај обустављен на Рачи

Аутор:АТВ редакција
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На граничном прелазу Рача обустављен је саобраћај због изливања нафте након гашења запаљеног теретног возила.
На дионицама у усјецима у Републици Српској и Федерацији БиХ могући су одрони, а у котлинама је мјестимично смањена видљивост због магле, саопштено је из Ауто-мото савеза Српске.
Због извођења минерских радова на изградњи додатне траке за спора возила, доћи ће до привремене обуставе саобраћаја на дионици магистралног пута Подроманија-Сумбуловац, превој Романија, од 9.00 до 12.00 часова, у трајању од 10 до 15 минута, саопштено је из Ауто-мото савеза Републике Српске.
Ради извођења минерских радова од 7.00 до 15.00 часова, по потреби од у трајању од пет до 10 минута, доћи ће до обуставе саобраћаја на магистралном путу граница Републике Српске/БиХ Лапишница-Љубогошта, мјесто Хан Дервента.
Због оштећења моста на магистралном путу Саставци-Устипрача саобраћај се одвија једном саобраћајном траком и регулише га привремено постављена саобраћајна сигнализација, а брзина кретања возила ограничена је на 30 километара на час. На мосту је забрањен саобраћај за возила чија дозвољена маса прелази 30 тона.
Ради извођења минерских радова од 7.00 до 15.00 часова, по потреби од у трајању од пет до 10 минута, доћи ће до обуставе саобраћаја на магистралном путу граница Републике Српске/БиХ Лапишница-Љубогошта, мјесто Хан Дервента.
Хроника
Саобраћај на граничном прелазу Рача-Сремска Рача и даље обустављен
На дионици магистралног пута Горњи Јеловац-Приједор један, као и на регионалном путу Козарац-Водице, због клизишта саобраћај се одвија једном коловозном траком наизмјенично. Саобраћајна сигнализација регулише саобраћај.
Активирано је клизиште на дионици магистралног пута Градишка-Козарска Дубица, на улазу у Орахову због чега је неопходан додатни опрез и спорија вожња, брзина кретања ограничена је на 20 километара на час.
Због активираних клизишта, једном саобраћајном траком, у дужини од 50 метара, саобраћај се одвија на регионалном путу Прњавор-Укрина, у мјесту Вијачани.
На регионалном путу Карановац-Кнежево, у мјесту Љубачево, због појаве клизишта, саобраћај се одвија једном траком у дужини од 40 метара. Од 9.00 до 15.00 часова долазиће до повремене обуставе саобраћаја у трајању од 10 до 15 минута због санације клизишта и радова на проширењу коловозне траке.
Саобраћај је на дионици ауто-пута Какањ-Лашва затворен за сва возила и преусмјерен двосмјерно, супротном страном ауто-пута.
Због наставка изградње под-дионице аутопута Немила-Врандук затворена је под-дионица Голубиња-Немила, а промет возила преусмјерен на магистрални пут.
На граничним прелазима задржавања нису дужа од 30 минута, саопштио је АМС РС.
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