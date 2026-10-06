Изгорјели камион уклоњен са пута на Рачи: На снази и даље обустава саобраћаја

Аутор:АТВ редакција
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Камион који је изгорио на мосту преко ријеке Саве на граничном прелазу Рача уклоњен је са пута и у току је чишћење коловоза, речено је Срни у Полицијској управи Бијељина.
Власник камиона није тражио увиђај.
Старјешина бијељинских ватрогасаца Миле Спасојевић рекао је Срни да се камион, који је превозио алуминијумске љестве из БиХ за Румунију, запалио се синоћ из непознатих разлога и потпуно изгорио.
На снази је и даље обустава саобраћаја.
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