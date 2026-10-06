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Изгорјели камион уклоњен са пута на Рачи: На снази и даље обустава саобраћаја

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06.10.2026 11:04

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Саобраћај на граничном прелазу Рача-Сремска Рача и даље обустављен
Фото: RTRS

Камион који је изгорио на мосту преко ријеке Саве на граничном прелазу Рача уклоњен је са пута и у току је чишћење коловоза, речено је Срни у Полицијској управи Бијељина.

Власник камиона није тражио увиђај.

Старјешина бијељинских ватрогасаца Миле Спасојевић рекао је Срни да се камион, који је превозио алуминијумске љестве из БиХ за Румунију, запалио се синоћ из непознатих разлога и потпуно изгорио.

На снази је и даље обустава саобраћаја.

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Тагови :

Рача два – Сремска Рача два

Гранични прелаз

Ауто-мото савез Републике Српске

пожар

Полиција

ПУ Бијељина

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