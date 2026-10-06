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Пораз Игокее на старту Лиге шампиона

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06.10.2026 22:27

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Кошаркаши Игокее поражени су од Билбаа резултатом 79:92 у првом колу групе Г ФИБА Лиге шампиона.
Фото: АТВ

Кошаркаши Игокее поражени су од Билбаа резултатом 79:92 у првом колу групе Г ФИБА Лиге шампиона.

Игоси су отворили утакмицу са шест поена Лазара Стефановића и вођством 6:2, али је од тог тренутка Билбао преузео контролу и остварио заслужен тријумф.

Кад год би Игокеа пришла на једноцифрен заостатак гости би имали одговор и на крају су успјели да оправдају улогу фаворита.

Сјајан меч за побједнике одиграо је Бастијен Вотије који је постигао 19 поена, док је за Игосе 17 постигао Лазар Стефановић.

Игокеа у суботу у Лакташима дочекује Борац из Чачка, док је наредни противник у Лиги шампиона Алба у Берлину.

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Тагови :

КК Игокеа

кошарка

ФИБА Лига шампиона

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