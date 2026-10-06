Пораз Игокее на старту Лиге шампиона

Аутор:АТВ редакција
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Кошаркаши Игокее поражени су од Билбаа резултатом 79:92 у првом колу групе Г ФИБА Лиге шампиона.
Игоси су отворили утакмицу са шест поена Лазара Стефановића и вођством 6:2, али је од тог тренутка Билбао преузео контролу и остварио заслужен тријумф.
Кад год би Игокеа пришла на једноцифрен заостатак гости би имали одговор и на крају су успјели да оправдају улогу фаворита.
Сјајан меч за побједнике одиграо је Бастијен Вотије који је постигао 19 поена, док је за Игосе 17 постигао Лазар Стефановић.
Игокеа у суботу у Лакташима дочекује Борац из Чачка, док је наредни противник у Лиги шампиона Алба у Берлину.
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