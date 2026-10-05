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Обрадовић добија појачање

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05.10.2026 21:44

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Обрадовић добија појачање
Фото: Tanjug/Amir Hamzagić

Мустафа Фал опоравио се од повреде и биће спреман за дуел Панатинаикоса против Фенербахчеа у Евролиги.

Повратак француског центра прошириће избор Жељка Обрадовића и донијети додатну чврстину у рекету.

Атински тим је почетак сезоне дочекао са бројним кадровским проблемима, због чега је стручни штаб морао да прилагођава ротацију. Фалов повратак зато представља значајну вијест пред захтјевну утакмицу са истанбулским клубом.

Француз својим физичким карактеристикама може да допринесе заштити обруча и контроли скока. Његово присуство отежава противничким бековима завршавање акција у рекету, док саиграчима пружа ослонац у одбрани против високих играча.

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Важну улогу могао би да има и на другој страни терена. Поред завршавања акција из непосредне близине коша, Фал уме да разигра саиграче из рекета, а чврстим блоковима отвара простор бековима за продор или шут.

Ипак, послије паузе остаје да се види колико ће минута добити и колико брзо ће ухватити такмичарски ритам. Сама чињеница да ће бити на располагању даје Обрадовићу више могућности за прилагођавање игре против Фенербахчеа.

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Тагови :

Жељко Обрадовић

КК Панатинаикос

кошарка

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