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Рубрика за најљепше вијести: Српска богатија за 25 беба!

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08.10.2026 08:04

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беба новорођенче мало дијете
Фото: Pexel/Emma Bauso

У Републици Српској у протекла 24 часа рођено је 25 беба, 11 дјевојчица и 14 дјечака.

Највише беба рођено је у Добоју - 10, у Бањалуци осам, три у Бијељини, а по двије у Требињу и Градишци, речено је Срни у породилиштима у овим локалним заједницама.

Пет дјевојчица и пет дјечака рођено је у Добоју, три дјевојчице и пет дјечака у Бањалуци, три дјевојчице у Бијељини, а по два дјечака у Требињу и Градишци.

У породилиштима у Приједору, Зворнику, Источном Сарајеву, Фочи и Невесињу.

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Тагови :

рођене бебе

беба

породилиште

Република Српска

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