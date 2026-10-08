Рубрика за најљепше вијести: Српска богатија за 25 беба!

Аутор:АТВ редакција
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У Републици Српској у протекла 24 часа рођено је 25 беба, 11 дјевојчица и 14 дјечака.
Највише беба рођено је у Добоју - 10, у Бањалуци осам, три у Бијељини, а по двије у Требињу и Градишци, речено је Срни у породилиштима у овим локалним заједницама.
Пет дјевојчица и пет дјечака рођено је у Добоју, три дјевојчице и пет дјечака у Бањалуци, три дјевојчице у Бијељини, а по два дјечака у Требињу и Градишци.
У породилиштима у Приједору, Зворнику, Источном Сарајеву, Фочи и Невесињу.
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